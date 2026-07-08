La Topolino negli USA: prezzo 13.995$







La Topolino negli Usa: la piccola Fiat viene proposta agli americani al prezzo di 13.995 dollari, pari a 12.260 euro. Ecco con quali target.

La Topolino negli Usa dopo la 500 elettrica

Stellantis presenta la Fiat Topolino agli americani come un veicolo elettrico a bassa velocità progettato per la vita al di fuori delle strade trafficate. Dalle strade costiere e dalle località turistiche ai quartieri residenziali. Negli Stati Uniti, ad esempio, la maggior parte dei proprietari di golf cart acquista questi veicoli per scopi che vanno ben oltre il campo da golf. A testimonianza, secondo Stellantis, di una più ampia domanda di soluzioni di micromobilità pratiche per la vita di tutti i giorni. Domanda che il mercato attuale non ha ancora pienamente soddisfatto. È una scommessa già tentata due anni fa con la 500 elettrica, con una buona accoglienza iniziale. Tentando di rendere di moda delle simpatiche microcar in un mercato dominato da bestioni da 5 metri e più.

“Reinventiamo la mobilità urbana e di quartiere”

L’offerta della Topolini al pubblico americano comprende due varianti di carrozzeria: Topolino e Topolino Dolcevita. Con i soliti due posti e autonomia fino a 46 miglia (circa 75 km). “Topolino rappresenta un nuovo capitolo per il marchio negli Stati Uniti, definito non solo dalle dimensioni, ma anche dallo scopo”, spiega Olivier Francois, CEO del marchio Fiat. “Con Topolino, portiamo un’emozione, uno stile di vita, un promemoria che la mobilità può essere gioiosa, espressiva e meravigliosamente semplice. Fiat continua a distinguersi abbracciando la sua tradizione nelle auto di piccole dimensioni. Ridefinendo la mobilità e anticipando le esigenze in continua evoluzione dei clienti. E reinventando la mobilità urbana e di quartiere“.