La top ten mondiale dei produttori di batterie EV

La top ten mondiale dei produttori di batterie per EV: il colosso cinese CATL al primo posto per il 5° anno consecutivo. Dominio dei costruttori asiatici.

La top ten mondiale: 1° la cinese CATL. Poi LG, Panasonic e BYD

Ha ragione il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nel dire che con l’auto elettriche consegnamo l’industria dell’auto alla Cina? A giudicare dalla top ten del 2021 si direbbe di sì. Ma in realtà la situazione è in rapida evoluzione e l’Europa sta reagendo, con decine di Gigafactory in via di allestimento in tutto il vecchio Continente. Al momento, però, solo una è programmata in Italia, quella nella fabbrica ex Fiat di Termoli. E forse il governo farebbe bene ad attrarre nuovi investimenti, invece di continuare a piangere su un latte, il passaggio alle EV, che sembra ormai versato. La forza della Cina, secondo i dati di SNE Research, è comunque impressionante. La sola CATL, con una capacità installata di 96,7 GWh, nel 2021 ha avuto una quota del 32,6% del mercato globale, quasi un terzo. La coreana LG Energy Solution è seconda con il 20,3% e una capacità totale di 60,2 GWh. Seguita dalla giapponese Panasonic (capacità installata 36,1 GWh e quota 12,2%).

Dalla Cina una sfida tecnologica, oltre che sui grandi volumi

Quel che colpisce, è la rapidità con cui i produttori asiatici si adattano allei richieste del mercato globale, nel 2021 pari a 296,8 GWh (+102,3%). Ci sono aziende, come la Svolt, che sono cresciute di 5 volte in un anno, quanto a capacità produttiva. Ma anche produttori già consolidati, come LG, aumentano la capacità installata a ritmi pazzeschi: lo scorso anno +70%, grazie alle forniture a modelli come Tesla Model Y e VW ID.4. Chi non regge a questi ritmi, scivola in classifica a vantaggio dei concorrenti cinesi, che ora occupano ben 5 posti nella top ten. È il caso di Samsung SDI, che nell’ultimo anno è cresciuta “appena” del 50% Ma non bisogna pensare che sia solo una gara sui volumi: i produttori asiatici sono all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. Sul sito ufficiale CATL annunica che le sue batterie, grazie a un BMS sempre più intelligente, possono essere ricaricate in 5 minuti. Una bella sfida per l’Europa, ma pensare di non giocarla a priori non è una buona idea…