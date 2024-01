La top 50 delle vendite 2023: ecco vincitori e vinti di un anno che vede di nuovo Tesla conquistarsi il 25% del mercato. Seguono Fiat (,8,0%) e Renault (7,4).

La top 50: Tesla al 25%, altro anno no per le tedesche

Se Tesla continua a dettar legge, le marche tedesche proseguono in un inseguimento sempre più complicato. La marca Volkswagen, in particolare, resta fuori dalla top ten e si ferma a una quota di mercato del 5,6%.

Manca nella gamma un modello dai prezzi più abbordabili, ma le voci in arrivo della Germania parlano di un ulteriore rinvio nell’arrivo della ID.2, forse oltre il 2026. Maluccio anche la Skoda, con la Enyaq ferma al 31° posto con solo 535 immatricolazioni. E così al secondo posto si conferma la marca Fiat con l’8% di quota, nonostante una gamma ristrettissima e il netto arretramento della 500e.

Segue al 7,4% la Renault, che sta preparando la rivincita con l’imminente lancio della rediviva R5. Mentre è ormai uscita di scena la Zoe, un modello lanciato solo a fine 2019: il che la dice lunga sulla durata delle auto nell’era dell’elettrico. Resiste invece la piccola Smart ForTwo, con 4.091 pezzi venduti, anch’essa a fine corsa. Mentre fatica ad affermarsi la nuova Smart #1, al 26° posto con 687 immatricolazioni.

Sotto le attese anche coreani e giapponesi

Neppure per le cinesi è stato un anno esaltante. È vero che piazzano un modello, la MG 4, nella top ten (è 9° con 2.033 auto vendute). Ma complessivamente ci si aspettava qualcosa in più. Così come il 2023 si è rivelato deludente per le giapponesi. Toyota e Honda sono fuori dalla Top 50 delle vendite, mentre la Nissan registra il tramonto della Leaf (344 immatricolazioni e 39°posto) e fatica ad affermare la Ariya, fermo a 169.

Neppure per le coreane è stato un anno indimenticabile. La Kona, col passaggio dal vecchio al nuovo modello, scivola al 20° posto, con 946 auto vendute, mentre fatica l’accoppiata Ioniq 5-Kia EV6, che pure sono due ottime auto. Solo la seconda entra nella top 50 delle vendite, con 226 auto. Sono tutti risultati su cui pesa, ovviamente, la reale disponibilità di auto da consegnare.

È il paradosso dell’elettrico in Italia: non c’è un gran mercato, ma anche chi vorrebbe comprare spesso si arrende davanti a tempi di consegna biblici. E anche in questo Tesla batte tutti, con una grande disponibilità di auto pronte per l’uso.