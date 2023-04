La Tesla popolare arriva tra 2 anni. Non sarà una citycar, ovvio, ma un’auto della taglia della Golf, con un costo di 30 mila euro o poco più, meno incentivi.

La Tesla popolare dovrebbe chiamarsi Model 2

Troppi indizi, corroborati da precise indicazioni dello stesso Elon Musk, fanno ormai pensare che l’arrivo della Tesla Model 2 è imminente. Il patron ha detto apertamente di non essere più così entusiasta del pick-up da tempo in gestazione, il Cybertruck. Un veicolo dalle linee così avveniristiche da essere definito da un grande designer come Valter de Silva “l’auto più brutta del mondo“. Tutto lascia pensare che Tesla punti invece sull’auto capace di farle fare il salto di qualità: da produttore di veicoli premium a costruttore generalista. In grado di aggiungere 4 milioni di auto vendute all’anno e ai 2 milioni che potrebbe sfiorare già quest’anno, nonostante una gamma circoscritta a 4 modelli. Ed esiste anche una mappa produttiva della Tesla del popolo: due milioni di esemplari verrebbero costruiti nella nuova fabbrica in Messico, un milione in Cina e un altro milione in Germania, a Grunheide.

Il look sarebbe da piccolo Suv, simile al Model Y

Secondo i media americani, Musk si sarebbe convinto di avere in mano un enorme potenziale anche in una fascia di mercato più bassa rispetto a Model 3 e Model Y. Questo grazie alle tecniche produttive che, con il contributo decisivo delle GigaPress prodotte dall’italiana Idra, consentono di produrre le auto a costi contenutissimi. I costi che già ora fanno sì che Tesla possa vendere Model Y e, soprattutto, Model 3 con listini impensabili rispetto a qualche mese. C’è riserbo assoluto sul look del nuovo modello, ma secondo voci insistenti si tratterebbe di una versione più piccola del Model Y, l’auto più venduta in assoluto in Europa in marzo. L’unico indizio trapelato è una diapo mostrata da Tesla in occasione dell’Investor Day del 1° marzo scorso. La slide parlava di due nuovi modelli in fase di preparazione e uno di questi sarebbe il citato EV compatto. Il secondo sarebbe il robotaxi già previsto nel Masterplan II di Tesla.