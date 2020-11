La Tesla Model S rilancia: autonomia a 658 km

La Tesla Model S rilancia nella gara tra le auto elettriche con l’autonomia più estesa. La performance delle batterie migliora e ora siamo a 658 km.

La Tesla Model S “rosicchia” altri 11 km di range

Il dato è stato certificato dall’Epa, l’ente federale americano, noto per le rilevazioni molto severe, in genere più “strette” delle omologazioni europee. La precedente registrazione dell’EPA parlava di 647 km, il che significa che il continuo lavoro sulle celle ha fruttato altri 11 km a disposizione di chi guida la sportiva Tesla. Stiamo parlando della versione Long Range plus, con batterie da 100 kWh lordi.

Ma naturalmente la concorrenza non sta a guardare e annuncia il lancio di vetture che andranno al di là dei 700 km di autonomia. Stiamo parlando in particolare di due modelli in arrivo nel 2021 come la Mercedes EQS (qui l’articolo) e la Lucid Air. Quest’ultima promette di arrivare addiritturaa 832 km con una sola ricarica, grazie all’utilizzo do batterie estremamente performanti. La stessa Ford per la sua nuova Mustang Mach-E ha ottenuto dall’EPA la certificazione per 300 miglia di autonomia (483 km).

La battaglia si sposta sulle auto “normali”

Morale della favola: ormai è chiaro che, per chi può spendere cifre importanti, l‘ansia da ricarica sta diventando un problema trascurabile. Si tratta di auto con cui permettersi viaggi piuttosto lunghi e dotate di prestazioni eccezionali, soprattutto in accelerazione. La partita ora si allarga alle auto da tutti i giorni, con le Case auto alla ricerca del difficile equilibrio tra un’autonomia soddisfacente e un prezzo accettabile. Per auto media come la ID.3, per esempio, la Volkswagen offre tre diversi range, da circa 300, 400 e 500 km. La Casa tedesca è convinta che sarà la soluzione media la più praticata, anche se il prezzo di listino è superiore di circa 9 mila euro rispetto alla versione entry level. L’importante è che il cliente abbia tutte le opportunità tra cui scegliere.