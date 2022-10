La Tesla family, un video divertente per La Vita Elettrica

La Tesla family, i Baccarini (padre e due figlie) di Modena, ci hanno inviato un divertente VIDEO per il nostro Contest “La Vita Elettrica“. In palio migliaia di euro in ricariche Enel X Way: aspettiamo i vostri video: auto, scooter, bici…

La Tesla family scherza sui “difetti e limiti” delle EV

I lettori più attenti di Vaielettrico conoscono già la Baccarini family: non solo Guido, il capo-famiglia, ma anche Laura, una delle figlie. Nel video in gara per La Vita elettrica fa capolino anche la sorella di Laura: tutti impegnati a scherzare sui presunti limiti delle auto a batterie. E a enfatizzare quello che hanno in meno, invece di gareggiare sempre su quel che si ha in più. Per esempio le emissioni, in una Pianura Padana avvelenata dagli scarichi. Non manca poi una scena sull’incredibile (per chi non conosce le auto elettriche) accelerazione della Tesla Model 3 di famiglia. Il titolo del video, visibile anche sul nostro canale You Tube, è “CON BLOOPERS – Non per quello che ha in più ma per quello che ha in meno“. Il significato letterale di Bloopers? È…”papere”.

Come partecipare a La Vita Elettrica (e i premi in palio)

Qui di seguito trovate alcuni dei video che partecipano al nostro concorso. C’è di tutto, da Alex e Grazia che raccontano perché hanno scelto la Audi Q4 ai ragazzi che hanno attraversato la Corsica in monoruota. Partecipare al concorso La Vita Elettrica è facile: basta registrarsi a questo link. Non è necessario possederlo un veicolo elettrico: potete essere semplici testimoni di questa rivoluzione, con un filmato che la racconti dal vostro punto di vista. I video apparirannosul nostro canale YouTube. A tre di essi premi molto appetibili: 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Lo scopo di questa iniziativa? Mostrare la vera vita in elettrico, nel bene e nel male, al di là di quel che dicono i grandi media, sempre pronti a schierarsi pro o contro senza entrare nel merito. Per chiarimenti scriveteci su Facebook o alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it

La Corsica in monoruota, Marco che raconta la sua Cupra… Altri video che partecipano al concorso La Vita elettrica