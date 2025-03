Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Tesla della signora Fratoianni: Elisabetta Piccolotti, anch’essa parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, guida una Model Y. E nasce un doppio scandalo: per il prezzo pagato (47 mila euro) e per il fatto che il patron di Tesla, Elon Musk, di sinistra certo non è. Un lettore ci interroga sul tema a Vaielettrico risponde.

La Tesla della signora Fratoianni: perché critiche così dure? È un’auto ecologica…

“D esidero segnalarvi questa mattina un articolo del bravissimo Massimo Gramellini sul suo ‘Il caffè‘ pubblicato sul Corriere della sera dal titolo “Tesla o croce“. Premetto che sono un grande estimatore di Gramellini. Ma, da non ancora possessore di auto elettrica, ma da convinto sostenitore della stessa, mi dispiace leggere l’ennesimo articolo farcito di pregiudizi. Tra le altre cose mi considero da sempre una persona di sinistra e credo che la cosa su cui focalizzare l’attenzione non sia tanto il marchio del prodotto che si acquista, ma l’oggetto. In questo caso la scelta importante sarebbe l’uso di un’auto elettrica che permetta (nel nostro piccolo) di aiutare una transizione ecologica. Se poi posso permettermi un’auto di maggior valore, piuttosto che un’utilitaria, tanto meglio. Tesla, a prescindere dal suo fondatore, ha contribuito in modo sostanziale a sviluppare questa transizione. Perchè rischiare di buttare l’acqua sporca con il bambino ? Voi che cosa ne pensate? “ Guido Zaglia

Lei di sinistra, Elon Musk di destra, è diventato un problema?

Risposta. Vicenda difficile da commentare, anche dopo aver letto quel che ne dice l’interessata: “Siamo rimasti fregati. L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. L’abbiamo presa col leasing, quindi per ora non è possibile venderla. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo, la venderemo”. E ancora: “La Tesla funziona. L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee. L’ho pagata anche poco, 47mila euro”. Lasciamo che siano gli elettori a giudicare se è opportuno che una parlamentare di estrema sinistra guidi un’auto di questa fascia di prezzo. E lasciamo che siano i vignettisti a ironizzare (vedi Osho qui sopra). A noi interessa focalizzarci su un altro aspetto: difficilmente la questione sarebbe stata sollevata se Musk non avesse assunto le posizioni politiche degli ultimi tempi. E qui nasce la domanda che ci stiamo ponendo da un po’: come sta cambiando la percezione di Tesla? Elon era visto come il leader di una rivoluzione eco-tecnologica da cui la stessa Piccolotti (potendoselo permettere) era stata ammaliata. Ora è (anche) un uomo politico di di una destra molto aggressiva. Tesla ne risentirà? Lo scopriremo presto. O forse lo stiamo già scoprendo…

