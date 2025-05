La Tesla col generatore, questa poi…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Tesla col generatore (a benzina): per arrivare ai piedi dell’Everest, laddove di ricariche non c’è traccia. L’ha allestita un miliardario cinese: ecco come funziona.

La Tesla col generatore, per salire sull’Everest alimentando il motore elettrico

Di colonnine, in giro per il mondo, ce ne sono ormai dappertutto. Ma non ai piedi, letteralmente, della montagna più alta del pianeta. Che fare dunque per arrivare ai 5.300 metri della più alta piattaforma di osservazione dell’Everest? I cinesi non si perdono mai d’animo e il proprietario di questa Model Y ha fatto onore alla tradizione.

Come? Agganciando un generatore a benzina da 8 kW al traino nella parte posteriore della sua Tesla, per produrre energia (in corrente alternata). Energia trasmessa a una ciabatta a cui il conducente collega il caricabatterie del veicolo. Non stiamo parlando certo di ricariche ultrafast: le cronache in arrivo dal Nepal parlano di una potenza di 3 kW, sufficiente per recuperare 19 km di autonomia all’ora. Meglio di niente, anche se i consumi, con queste pendenze, devono essere notevoli…

Esempio che farà scuola? Decisamente no…

Trascurabile, invece, per chi può permettersi avventure come questa il costo del generatore: si parla di 2.800 yuan, pari a circa 266 euro. Il sito francese Automobile Propre, che ha ripreso la notizia, parla dunque della prima Tesla in versione “extended range“, definizione coniata per le Nissan con un piccolo motore termico ad alimentare il propulsore elettrico. Motore termico che non è collegato alle ruote.

Chiedendosi se Elon Musk e i suoi penseranno a cavalcare l’idea per le prossime generazioni di modelli. Si tratta chiaramente di una boutade, dato che l’autonomia della Tesla, in condizioni normali, è più che sufficiente per soddisfare le esigenze anche di lunghi viaggi.

– Leggi anche / Estate con A2A: maxi tagli alle tariffe sulle colonnine (non tutte)

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico