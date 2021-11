La Tesla che centra un cammello, ci mancava questa…

La Tesla che centra un cammello, ci mancava anche questa. È accaduto negli Emirati Arabi, l’incidente è stata immortalato da una Tesla che seguiva.

La Tesla che centra un cammello con tanto di video

Abbiamo visto video di ogni tipo ripreso dall’interno delle Tesla. Anche quando le macchine sono ferme e, con il “Sentry Mode” (la Modalità Sentinella), si vede tuto quello che accade intorno. Compresi i malintentazionati che vogliono rubare o addirittura sfregiare l’auto. E abbiamo visto incidenti di ogni tipo, anche con conseguenze gravi. Ma mai ci era capitato di vedere un Model 3 che investe addirittura un cammello. O questo almeno è quello che sostengono i media arabi come Al Marsd o l’influencer local Anas Alhajji, che poi hanno pubblicato il video su Twitter. Si vede un Model 3 arrivare a velocità sostenuta nella corsia di sorpasso di un tratto di autostrada che attraversa il deserto. All’improvviso la Tesla investe qualcosa che vola in aria e i media arabi dicono che si tratta proprio di un cammello. Nell’altra immagine si vede poi l’auto gravemente danneggiata nella parte superiore.

Il caso norvegese della Polizia che chiede aiuto

Non si ha notizia di danni agli occupanti, anche se l’auto è stata sbalzata sull’altra corsia. Né le cronache riferiscono se era inserito il pilota automatico ( in questo caso senza che l’Autopilot abbia visto il cammello) o se alla guida ci fosse un umano. Ancora una volta, comunque, le immagini saranno preziose per le autorità chiamate a far luce sull’incidente. Quando poi sono in Sentry Mode, le telecamere di Tesla vengono utilizzate addirittura come veri e propri presidi di sorveglianza. Con alcuni casi limite, come quello accaduto in Norvegia. Nel Paese scandinavo la Polizia si è appellata agli iscritti ai Club Tesla di Sandefjord, città in cui nella notte qualcuno ha tentato di incendiare la casa del sindaco Bjørn Gleditsch.