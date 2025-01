La Tesla che accelera ai 130: “Anche a me in quel tratto…”

La Tesla che accelera ai 130, improvvisamente: anche a me è accaduto in quel tratto di autostrada, in prossimità del bivio per Mestre…Dopo la mail di un primo lettore, arrivano altre testimonianze di questa anomalia. Vaielettrico risponde.

“Vorrei dare il mio contributo alla domanda del sig. Giorgio Lazzarini sullo strano comportamento della sua Tesla. Posseggo anch’io una Tesla Model 3 RWD del 2021 con 45.000 km. Frequento anch’io il tratto di autostrada tra Vicenza-Mestre e capita anche a me quello strano comportamento. Al bivio per Venezia la macchina accelera improvvisamente per raggiungere 130 km/h. I vari aggiornamenti non hanno finora risolto il problema. Attendo anch’io fiducioso. Saluti e buon lavoro da un Teslaro pienamente soddisfatto della macchina“. Giorgio Castegnaro

C’è una presunta anomalia? Sarebbe bene fare subito chiarezza…

Risposta. Altri lettori, oltre alla mail di Giorgio che pubblichiamo qui sopra, ci hanno scritto nella sezione riservata ai commenti della prima segnalazione. “Succede anche a me nello stesso tratto. Fino a sei mesi fa la velocità si alzava fino a 150km/h, adesso si mette a 130. Succede in altri tratti, soprattutto tangenziali, che da 90 passa a 130….tratte intorno a Padova“, ci ha scritto Antonello Scarpa. E Paolo: “Confermo l’anomalia segnalata. Succede esattamente la stessa cosa anche a me nello stesso tratto di strada con la mia Model 3 Dual Motor del 2021“. Il nostro punto di vista è che Tesla dovrebbe fare chiarezza su queste segnalazioni. Sappiamo bene che la Casa di Elon Musk non risponde alle sollecitazioni delle testate giornalistiche. E nessuno vuole criminalizzare Tesla, ci mancherebbe, tanto più che chi ci ha scritto si è detto più che soddisfatto del modello che guida. Ma su un tema delicato come la sicurezza, sarebbe bene spiegare con assoluta trasparenza come stanno le cose. E naturalmente siamo a disposizione per pubblicare contributi che ci aiutino a fare chiarezza.

