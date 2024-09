La tentazione dell’auto elettrica c’è, ma poi l’usato? Guido ha la ricarica davanti a casa e ci sta pensando. Ma poi riuscirà a rivenderla bene? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La tentazione c’è, anche se il costo delle ricariche è aumentato…

“Sono agente di commercio e percorro una media di 130km al giorno su strade extraurbane e urbane. Uso poco l’autostrada. Vivo in una bifamiliare con box privato, che però normalmente non uso per la mia auto, ma per quella di mia moglie. Circa un anno fa, di fronte a casa mia, hanno installato 2 colonnine Eni Plenitude da 22kW. A quel punto ho iniziato ad informarmi sulla questione elettrico e avevo calcolato che con un costo in abbonamento (qualche mese fa) di circa 0,35€ al kWh, avrei avuto dei forti risparmi. Oggi la situazione è un po’ cambiata. Considerando un costo di 0,65€ al kWh e il gasolio che oggi pago 1,65€ (pompa bianca di un supermercato locale), il risparmio lo avrei ugualmente. Considerando sopratutto i minori costi dei tagliandi della mia Peugeot 308sw diesel e del bollo“.

Ma poi quando dovrò rivenderla chi me la comprerà? Il mercato è solo tra privati?

“Il dubbio che però mi blocca ancora è la rivendibilità di una elettrica usata. Mi pare di capire che oggi il mercato dell’usato è prevalentemente tra privati e che i concessionari ‘faticano’ a ritirare le elettriche. Non so come funziona in Tesla. La soluzione potrebbe essere un noleggio a lungo termine, ma in questo caso ho visto che i costi per una Tesla Model Y sono in proporzione molto maggiori rispetto a una termica. Magari mi sfugge qualcosa. Mi farebbe piacere conoscere la vostra opinione“. Guido Zaglia

La tentazione sarebbe ancora più forte se…

Risposta. L’analisi è corretta, così come lo è il fatto di interrogarsi sul valore residuo (futuro) di un’auto prima di acquistarla e non solo quando si è in procinto di rivenderla. Come abbiamo scritto più volte, l’elettrico conviene sicuramente a chi ha la possibilità di ricaricare a casa. Mentre per chi è costretto a usare le colonnine pubbliche (in Italia le più care d’Europa) i costi si avvicinano a quelli delle termiche. Tesla ha una sua rete di ricarica, i Supercharger, decisamente più convenenti della concorrenza, ma non tutti ne hanno uno vicino a casa da utilizzare. Quanto al valore dell’usato, al momento ci troviamo davanti a una grande incognita. Il mercato dell’elettrico, dopo una fase iniziale di quotazioni piuttosto alte, negli ultimi tempi aveva visto prezzi medi in calo, nonostante la fine degli incentivi per il nuovo. Tesla è il marchio che mantiene le quotazioni più alte, con una domanda decisamente sostenuta, in ragione anche di un’autonomia residua più che soddisfacente. Certo che se Guido potesse ricaricare nel box privato, la convenienza sarebbe tale da affrontare con meno preoccupazioni il tema della rivendita…