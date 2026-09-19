La tedesca ZF lancia oltre 100 kit per la riparazione dei motori elettrici

























Un cuscinetto usurato non dovrebbe necessariamente trasformarsi nella sostituzione di un intero motore elettrico. È il principio alla base della nuova strategia di ZF, che introduce oltre 100 varianti di kit di riparazione destinati ai propulsori elettrici e ibridi. L’obiettivo è permettere alle officine di intervenire su singoli componenti, riducendo quando possibile costi e quantità di materiale da sostituire.

Il tema è particolarmente rilevante per le auto elettriche, dove la struttura integrata di alcuni powertrain può rendere più complessa la riparazione dei singoli elementi. Non è insolito, infatti, che quando un componente meccanico o elettronico non funziona correttamente, in determinate configurazioni l’unica alternativa è la sostituzione del motore completo, con conseguenze importanti sul costo dell’intervento.

Oltre 100 kit di riparazione

La nuova proposta della multinazionale tedesca ZF sono oltre 100 varianti di kit di riparazione, come il Repair Kit RD, sviluppato per intervenire sui cuscinetti del riduttore collegato al motore elettrico. Si tratta di componenti sottoposti a carichi e velocità di rotazione elevati, il cui deterioramento non implica necessariamente un guasto dell’intero sistema di propulsione.

La disponibilità di ricambi specifici e della relativa documentazione tecnica permette all’officina di concentrare l’intervento sul componente effettivamente danneggiato, anziché procedere automaticamente alla sostituzione dell’unità completa.

ZF: dall’elettrico all’ibrido, più componenti riparabili

L’iniziativa non riguarda esclusivamente i veicoli a batteria. ZF prevede infatti kit destinati anche a determinati sistemi utilizzati sulle auto ibride, compresi componenti come inverter e sistemi meccatronici.

È un approccio che può assumere un peso crescente con l’invecchiamento del parco elettrificato europeo. Le prime generazioni di auto elettriche moderne stanno infatti entrando progressivamente nella fase in cui manutenzione e riparabilità fuori dalla rete ufficiale diventano aspetti concreti per proprietari e officine indipendenti.

Il vero risparmio? Dipende da prezzi e compatibilità

È tuttavia ancora presto quantificare il vantaggio economico nell’adottare i kit. ZF non ha infatti ancora fornito un elenco completo dei veicoli compatibili, i prezzi dei ricambi o le tempistiche necessarie per la manodopera.

Questi dati saranno ovviamente determinanti per capire l’impatto reale dell’iniziativa. Va da sè, infatti, che un kit di riparazione risulta interessante, e vantaggioso, soltanto se il costo complessivo dell’intervento, compresa la manodopera specializzata, rimane significativamente inferiore alla sostituzione dell’unità completa.

Il mercato dei componenti ricondizionati mostra comunque che esiste un margine concreto per ridurre i costi. Per alcuni motori elettrici rigenerati utilizzati, ad esempio, su Hyundai Kona Electric e Kia Niro EV, il prezzo può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quello di un componente nuovo della rete ufficiale.

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