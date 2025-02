La tecnologia elettrica non è ancora matura. Cosa ne pensate?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La tecnologia elettrica sarà matura quando le auto consumeranno 10-12 kWh per 100 km e avranno un’ autonomia urbana decente con batterie piccole e economiche. Così la pensa Denis, che ci chiede se siamo d’accordo. inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it. Il salto? 10-12 kWh per 100 km nel ciclo urbano “Vi seguo sempre, in quanto sono incuriosito dalle novità in genere e quindi anche della mobilità elettrica- Non sono un integralista ne pro ne contro all’elettrico, sono aperto a tutte le tecnologie senza pregiudizi inutili, e l’unico modo per non cadere in inutili bias è quello di informarsi e cercare di capirne più possibile.

Ritengo la tecnologia dell’elettrico interessante, ma al momento non ancora totalmente matura e certamente non adatta a tutte le esigenze (come voi avete più volte ribadito). Io ritengo che il vero salto potrebbe essere fatto (prezzi di acquisto a parte) quando nell’utilizzo giornaliero di auto di segmento B e C elettrica, avremo un consumo reale nel misto urbano-extraurbano che non superi i 10-12 kwh/100km. Cosa che porterebbe ad avere un’autonomia decente anche senza l’utilizzo di batterie molto grandi, con evidenti vantaggi in termine di peso, costo di acquisto, tempo di ricarica.

Voi cosa ne pensate? E’ realistico arrivare a questi risultati?

Ringrazio anticipatamente se vorrete rispondermi „ . Denis Dotta

Non siamo lontani. E già oggi l’autonomia è una falso problema per il 95% degli automobilisti

Risposta-Noi pensiamo che la tecnologia dell’auto elettrica sia già sufficientemente matura per soddisfare le esigenze di mobilità di una larga fetta di automobilisti. Consumi dell’ordine di 12-13 kWh per 100 km nel ciclo urbano e misto extra urbano, infatti, sono la norma per i modelli attualmente sul mercato, a partire da Tesla. Ovviamente in condizioni climatiche e d’uso non estreme.

Di conseguenza batterie da 35-40 kWh già consentono di coprire con una sola ricarica il 95 per cento delle percorrenze quotidiane, gite domenicali comprese. E la rete di ricarica pubblica, anche in autostrada dove i consumi aumentano fino a 18-20 kWh/100 km, è già sufficientemente capillare da consentire anche rari viaggi a lungo raggio, con un aggravio di tempi di alcune decine di minuti.

Ulteriori miglioramenti nelle prestazioni e nei costi delle batterie sono all’ordine del giorno, come è sempre avvenuto negli ultimi dieci anni e certamente avverrà nei prossimi. Ma utilizzando l’auto elettrica e imparando a padroneggiare la grande elasticità di prestazioni (e relativi consumi) che consente, ci si rende conto che l’autonomia è già oggi un falso problema. O meglio: è un problema solo per chi fa dell’auto il principale strumento di lavoro, percorrendo ogni giorno tragitti superiori al range massimo consentito da un’auto elettrica media.