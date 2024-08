La tariffa a fisarmonica (+60,8%) del brand fantasma Elektra

La tariffa di ricarica si impenna del 60,8% in una settimana nella nuova colonnina fast brandizzata da un marchio fantasma: Elektra. La sorpresa di Marcello quando vede la ricevuta. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Vi seguo da qualche tempo e ho visto che spesso segnalate disfunzioni e problemi della rete di ricarica in Italia. Fate bene. Nella mia ancora breve esperienza di automobilista elettrico (poco più di un anno) ho già verificato come sia vero. Aggiungo la mia piccola esperienza.

Il 5 agosto un amico mi manda un Whatsapp con gli estremi di una ricarica in una nuova colonnina Fast da 142 kW in provincia di Bologna, al prezzo super vantaggioso di 0,46 euro a kWh. Lui ha caricato utilizzando la tessera Electroverse.

Pochi giorni dopo, trovandomi in zona (il Centro Commerciale di Villanova di Castenaso) decido anch’io di approfittarne e mi collego con la mia carta RFID di Electroverse. In 24 minuti ho caricato 23,8 kW, alla massima potenza per la mia auto.

Ma quando ho visto la ricevuta ho scoperto di aver pagato 17,57 euro, cioè 0,74 euro a kWh: 28 centesimi in più del previsto con un aumento del 60,8%. In effetti la App Electroverse indicava la nuova tariffa, ma utilizzando io la tessera non l’avevo visto e sul dispaly della colonnina, come sempre, non compare alcun prezzo.

Non voglio negare di essere stato un ingenuo. Però vi chiedo:

a) Quando mai si è vista una tariffa che aumenta del 60,8% in pochi giorni?

b) Quanto ancora dovremo aspettare per vedere tariffe di ricarica trasparenti su ogni colonnina?

c) A chi fa capo e a chi risponde questa colonnina brandizzata Elektra, visto che su Internet non ne ho trovato traccia?„. Marcello

Risposta- Che dire, Marcello? Le stesse domande ce le facciamo noi. Nemmeno noi siamo riusciti a contattare questo fantomatico circuito Elektra. Ma potrebbe essere un brand adottato da ChargePoint per entrare direttamente in Italia con proprie colonnine. Verificheremo.

Electroverse, gruppo Octopus, è in roaming con ChargePoint, quindi avrà semplicemente recepito l’aumento delle tariffe. Come sempre, senza inviare nessuna notifica agli abbonati (leggi).

La trasparenza delle tariffe? In Francia è intervenuta l’Autorità antitrust. E non solo sulle tariffe, bensì sull’intero ecosistema della ricarica, sempre più frammentato, confuso, inefficiente. Da noi tutto tace. Fino a quando?

