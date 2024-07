La supercazzola dell’autonomia, dichiarata e reale. Mauro, un lettore, è contrariato dal fatto che la sua Tesla Model Y, nuova, segna solo 393 km. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La supercazzola dell’autonomia: perché la mia Model Y nuova segna solo 393 km?

“Sono un felice possessore di una Tesla Model Y da tre settimane e c’è una cosa che non mi va giù: come mai le mia auto ricaricata al 100% segna solo 393km? Tesla mi risponde che è dovuto al mio stile di guida: come mai molti nuovi possessori di Model Y hanno tutti solo 393 km al 100% di ricarica? Abbiamo tutti lo stesso stile di guida? Tesla mi ha detto che con diversi modi di ricaricare, carichino, Superchargher, a 2kW, a 7kW, a 170km orari, da 0% di percentuale al 50%-60%-80-100% si sarebbe visto un aumento di questa autonomia ipotetica. Cosa che tutt’ora è sempre 393km. Per me questa è una supercazzola alla Conte Mascetti“. Aurelio Mauro Bergomi

Il modo per capire se è tutto ok? Solo il check della batteria

Risposta. È capitato a tutti noi. Compri un’auto elettrico con riferimento all’autonomia dichiarata dal costruttore. Poi cominci a fare qualche km e vedi che il computer di bordo, con la batteria al 100%, ti segnala un’autonomia che è già inferiore a quel dato. Da qui sconcerto e delusione, se non timore di essere stati fregati (evocando il mitico conte Mascetti interpretato da Ugo Tognazzi in Amici miei). In realtà il dato dell’autonomia segnalato a bordo è solo un’indicazione, non a caso è stato soprannominato l’indovinometro. Sì, perché è influenzato da mille fattori, tra cui lo stesso stile di guida indicato da Tesla. E la differenza può anche essere sostanziosa, come nel caso segnalato da Mauro, dato che sul sito ufficiale Tesla parla di 455 km di autonomia, 62 in più. Ma l’unico modo di capire se la batteria è in ordine è sottoporla a un check certificato con gli strumenti di diagnosi di cui tutte le Case dispongono. Oppure farsi il controllo in proprio con sistemi come Power Cruise Control (PKC) o Aviloo.