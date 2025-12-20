La super Jaguar elettrica stupisce i media inglesi

La super Jaguar elettrica stupisce (favorevolmente) i media inglesi. Per ora è solo un prototipo, nome Type 00, ma vicinissima al modello di produzione in arrivo ndl 2027.

La super Jaguar elettrica: “La migliore auto mai guidata”, secondo ‘Autocar’

Dovrebbe essere l’inizio di una nuova era per il marchio inglese, in un mondo tutto elettrico. Basata su su un’architettura a tre motori, con due blocchi indipendenti nella parte posteriore per una vettorializzazione della coppia molto precisa. E i fortunati che hanno avuto il privilegio di testare un modello cruciale come la Type 00 sono Steve Cropley di Autocar e Jack Rix di Top Gear. Due vecchie volpi del giornalismo auto e non propriamente due fans dell’elettrico, Il verdetto? Cropley (qui il suo VIDEO) riferisce di un’esperienza di guida senza pari nella sua carriera. Parlando addirittura di “migliore auto mai guidata”. Con un telaio sorprendentemente rigido e una sospensione pneumatica adattiva a tre camere. In grado di regolare in modo indipendente le leggi di smorzamento a ciascuna ruota. Il che fa sì chela Type 00 assorbe le irregolarità con una facilità raramente vista su un veicolo di questo tipo, anche ad alta velocità. Pur mantenendo una stabilità di alto livello.

Mille Cv di potenza, uscita nel 2027, prezzo previsto tra 150 e 200 mila euro

Stiamo parlando di un’auto con oltre mille Cv di potenza, con un prezzo che dovrebbe ballare tra i 150 e i 200 mila euro. Una cifra non esagerata per un veicolo del genere. Con un peso stimato di oltre due tonnellate che però, secondo Cropley, non si avvertono alla guida, piacevolisima, con trazione trasmessa soprattutto alle ruote posteriori. Con una configurazione molto bassa, anche nel posto guida, che ricorda certe mitiche berline del secolo scorso. Ma con una silenziosità sorprendente anche alle altissime velocità. I due giornalisti riferiscono che senti perfettamente la voce di chi ti sta a fianco anche mentre viaggi in pista a 240 km/h. Unendo prestazioni e comfort di bordo mai visti su un modello Jaguar. Vedremo la versione definitiva che accoglienza avrà. Ma prima ci godremo la Ferrari elettrica, in arrivo nella prima metà del 2026.