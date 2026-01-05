La strana vicenda dell’autonomia dei veicoli elettrici in autostrada

L’articolo “BYD brevetta un motore elettrico per consumare meno ad alta velocità” ha innescato un acceso dibattito (31 commenti) sul marcato calo dell’autonoma dei veicoli elettrici in autostrada. Quasi che ciò fosse il risultato di una “fregatura” rispetto ai dati ufficiali dichiarati dai costruttori in basse al ciclo WLTP. E ci si è chiesti perchè non accada altrettanto per i veicoli a motore termico. Abbiamo chiesto una spiegazione all’amico professor Massimo Ceraolo, autore di una serie di articoli tecnici sulle auto elettriche per il nostro sito poi raccolti, riveduti e corretti, nel libro “Capire i veicolo elettrici” reperibile su Amazon.

di Massimo Ceraolo∗

La questione dell’autonomia dei veicoli elettrici è centrale per la loro accettabilità e la loro comprensione. Essa è notoriamente molto minore (salvo casi sporadici) di quella di analoghi veicoli e combustione, e presenta una maggiore variabilità fra ambito urbano e autostradale, il che cozza con il modo di ragionare a cui siamo abituati. In questo articolo cerco di spiegare la ragione di questa maggiore variabilità. Chiamerò i veicoli elettrici a batteria BEV e quelli basati a motore a combustione ICEV.

La solita questione dell’autonomia “dichiarata”

Per parlare di autonomia dei veicoli devo prima di tutto dire una cosa scontata: non esiste

l’autonomia “vera” o “reale”. Infatti, l’autonomia dipende da moltissimi fattori: la velocità media ( e a parità di velocità media le fluttuazioni intorno ad essa, con l’intensità di accelerazioni e frenate), la temperatura esterna, il dislivello da superare, ecc. Se vogliamo usare un paradosso, possiamo dire che ogni viaggio ha la sua autonomia vera, quella che abbiamo misurato in quel viaggio!

Eppure una cosa così semplice sembra non far parte dei convincimenti della maggior parte delle

persone. Non è raro che qualche youtuber dichiari: “facciamo un test su strada per verificare

l’autonomia vera di un veicolo”, visto che l’autonomia “dichiarata” è irrealistica. Sembra che essi

non si rendano conto che, per quanto si impegnino, la prova su strada che fanno sarà influenzata

in maniera molto forte dalle modalità usata: il tipo di percorso, lo stile di guida, la temperatura, ecc.

Non esiste l’autonomia “vera”: ogni viaggio ha la sua

Proprio perché l’autonomia dipende da moltissimi fattori, per poter confrontare diversi veicoli,

occorre verificare l’autonomia in condizioni di riferimento prefissate, uguali per tutti. Il ciclo WLTP è il ciclo standard usato in Europa. Altri cicli sono usati in altre aree geografiche negli USA l’EPA, in Cina il CLTC. Essi danno autonomie differenti perché sono diversi. Nessuna di esse è l’autonomia

vera. L’autonomia che noi possiamo osservare nei nostri viaggi sarà più vicina a quella del ciclo

EPA se facciamo un viaggio che ad esso si assomiglia, o a quella del WLTP se andiamo in modo

più tranquillo, e in particolare a una velocità media più bassa.

È persino errato quello che dicono i costruttori quando affermano, ad esempio che un’auto ha

“autonomia fino a 400 km” (intendendo che 400 è il valore di omologazione, o WLTP). Questo è

errato perché l’autonomia che osserviamo in un viaggio reale può essere sia superiore che

inferiore a quella di omologazione.

Basta andare a velocità particolarmente bassa, riducendo al massimo le accelerazioni e le frenate, e tenendo spento il sistema di condizionamento termico dell’abitacolo, e osserveremo un’autonomia superiore a quella WLTP. O molto più semplicemente, basta seguire il ciclo di guida CLTC, e sarà molto probabile che osserveremo un’autonomia superiore a quella “dichiarata”. Naturalmente i costruttori sanno benissimo queste cose, ma scelgono la dizione “fino a…” per ragioni di comunicazione: è sempre meglio avere una sorpresa in positivo che in negativo.

Dove va a finire l’energia del serbatoio del nostro veicolo

L’energia che imbarchiamo nel nostro veicolo, mediante la benzina o il gasolio in quelli con motore

a combustione o mediante l’energia elettrica nei veicoli elettrici a batteria, alla fine è tutta

convertita in calore.

Facciamo però una distinzione importante: parte del calore è generato nel power train per portare

l’energia dal serbatoio alle ruote; il resto è perduto con gli attriti di rotolamento delle ruote e per

vincere la resistenza dell’aria.

Fa parte del primo tipo il calore generato dal motore a combustione, il riscaldamento negli ingranaggi del cambio e del differenziale. Nel veicolo elettrico il calore (quindi l’energia perduta) dal serbatoio alle ruote è generato nella batteria, nell’inverter di trazione, nel motore elettrico, negli organi meccanici di trasmissione della potenza alle ruote (riduttore, differenziale).

In questa parte includiamo l’energia perduta (cioè trasformata in calore) nei freni durante le

frenate, che è presente in tutti i veicoli, ma che gioca ovviamente un ruolo molto diverso nei due

casi di veicolo e tradizionale e elettrico a batteria.

L’energia che arriva alle ruote serve poi a vincere le resistenze al moto (e alla fine finisce

anch’essa per essere trasformata in calore).

Una formula che vale per tutti i veicoli

Questa distinzione è particolarmente importante per fare un confronto sul modo di impiegare

l’energia presente a bordo fra i veicoli elettrici e quelli convenzionali. Infatti la parte di energia

perduta nel powertrain dipende da come è fatto il power train, mentre l’energia perduta per vincere

le resistenze al moto dipende dalla struttura meccanica del veicolo: il tipo di pneumatico (con il

relativo coefficiente di attrito di rotolamento), la massa del veicolo, il Cx, le sue dimensioni frontali.

Possiamo dire che:

(Energia totale alle ruote) = (energia che esce dal serbatoio) x (efficienza del power train)

Possiamo scrivere questo con l’unica formula (formula F1) che propongo in questo articolo:

E ruote = E serb × η

Dove con la lettera greca η (“eta”) ho indicato l’efficienza del power train, numero sempre inferiore all’unità. Si tratta di un’efficienza complessiva, che tiene conto di vari fenomeni, di dissipazione dell’energia inclusa quella che avviene durante le frenate. La grandezza dipende sostanzialmente dal tipo di veicolo considerato, a prescindere se sia elettrico, ibrido o convenzionale: dipende dalle sue dimensioni, la sua forma attraverso il famoso Cx, il coefficiente di attrito di rotolamento degli pneumatici, il suo peso.

Se voglio confrontare due veicoli identici, uno con power train a motore a combustione a benzina e

uno elettrico, le differenze sono quasi esclusivamente concentrate in (una differenza modesta si

ha anche su per via del fatto che a parità di veicolo quello con power train elettrico ha un peso

maggiore, ma questa differenza ha impatti marginali nel nostro ragionamento e la trascuriamo).

Tutti coloro che si interessano di veicoli elettrici, e in particolare quelli che ne possiedono uno

sanno che l’autonomia nella marcia autostradale è significativamente inferiore a quella di

omologazione.

Perché nella marcia autostradale l’autonomia si “deteriora” di più nel caso dei veicoli elettrici

Molti percepiscono che questa differenza è maggiore nel caso dei veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali, ma forse non si spiegano la ragione di questa differenza. In effetti la distanza fra l’autonomia nella marcia autostradale (per esempio a 120 o 130 km/h) e quella di omologazione è sicuramente più marcata per i veicoli elettrici che per quelli convenzionali

per delle ragioni ben precise.

Possiamo spiegare questa differenza di deterioramento con la formula che abbiamo introdotto

sopra:

E ruote = E serb × η

Differenze importantissime nel comportamento dei veicoli elettrici da quelli convenzionali si hanno

su η. Nel passare dalla marcia autostradale, a velocità sostanzialmente costante a quella urbana, il

parametro cambia radicalmente nei veicoli a combustione:

nella marcia urbana si hanno sequenze di accelerazioni e frenate molto più frequenti e

intense che nella marcia autostradale. E questo comporta nei veicoli a combustione (non

ibridi), un deterioramento enorme dell’efficienza , visto che ogni volta che si frena si

trasforma in calore tutta l’energia cinetica faticosamente prodotta con la precedente

accelerata.

si hanno sequenze di e intense che nella marcia autostradale. E questo comporta nei veicoli a combustione (non ibridi), un , visto che ogni volta che si frena si trasforma faticosamente prodotta con la precedente accelerata. nella marcia autostradale con i veicoli a combustione si usano marce lunghe (tipicamente

5° o 6°), mentre in città si usano molto di più marce corte. Questo è un ulteriore elemento di

degrado dell’efficienza presente nei veicoli convenzionali, in quanto con marce corte si

fanno molti più giri del motore per ogni giro delle ruote e ogni giro del motore comporta

delle inevitabili dissipazioni di energia.

Nei veicoli elettrici invece la variabilità delle efficienze fra ambito urbano e autostradale è molto

minore perché le frenate riescono a recuperare ampia parte dell’energia cinetica dei veicoli e

perché non esiste la necessità di prevedere un cambio (e quando si mette esso è in grado addirittura di migliorare l’efficienza del power train, ma non ci soffermiamo qui su questo).

Veicoli elettrici e termici, le asimmetrie del confronto

Possiamo dire che:

negli ICEV l’efficienza del power train è molto minore nel caso della marcia urbana; fattori di riduzione dell’efficienza di 2,5-3 sono realistici

nei BEV l’efficienza del power train varia molto meno fra la marcia autostradale e quella urbana

Questo va combinato con la variazione dell’energia per vincere la resistenza al moto nei due casi di marcia. Nel mio libro “Capire i veicoli elettrici” (su Amazon) introduco la “velocità critica”, cioè quella alla quale i due contributi alla resistenza al moto si equivalgono. Questa velocità per le autovetture è intorno agli 80 km/h.

Con 80 km/h, usando le formule che riporto nel mio libro e che non riproduco qui per non appesantire questo articolo, si vede come l’energia per vincere la resistenza al moto a 120 km/h è 2.6 volte quella che serve a 40 km/h. È chiaro che l’energia necessaria nel ciclo di omologazione, e la relativa l’autonomia, saranno valori intermedi fra questi due, fra loro molto distanti.

Se il veicolo a combustione ha un’efficienza del power train che in ambito urbano è 2.6 volte

peggiore di quella per la marcia autostradale la nostra formula F1 ci dice che esso ha

sostanzialmente gli stessi consumi in città (a una velocità media di 40 km/h) che in autostrada (a

120 km/h). Naturalmente questo accadrà solo in casi molto particolari, per certi tipi di veicolo, per

certi modi di guidare. Però l’ordine di grandezza del risultato rimane:

nella marcia urbana, per effetto della frenata dissipativa e della necessità di usare marce basse

l’efficienza degli ICEV è molto peggiore che in ambito autostradale, e questo tende a compensare

il fatto che la resistenza al moto è invece molto minore per la riduzione della resistenza

aerodinamica.

Uno slalom fra efficienza e resistenze

A questo punto la situazione dovrebbe essere chiara al lettore: il ciclo di omologazione comprende

parti urbane, extraurbane, autostradali. I consumi che ne discendono sono frutto di quello che

accade in queste varie fasi, ognuna delle quali ha i suoi consumi specifici. Però, per quanto detto,

la variazione dei consumi fra le varie fasi, e in particolare la marcia urbana e quella autostradale, è

molto meno marcata nei veicoli a combustione (nei quali c’è una certa compensazione fra la

riduzione dell’energia necessaria al moto e il peggioramento di efficienza in marcia urbana) che

non per i BEV, nei quali nella marcia urbana impatta moltissimo la riduzione di energia necessaria a vincere le resistenze al moto e non si hanno marcate riduzioni di efficienza del power train.

Ecco quindi che l’utente di BEV osserva che in autostrada l’autonomia è, rispetto a quella di

omologazione, molto più bassa nel caso di BEV che di ICE!

Il paradosso: in autostrada soffrono tutti, in città molto di più i termici

Provo a riassumere quanto abbiamo discusso in questo articolo.

I consumi sono il prodotto di due fattori: la resistenza al moto e l’efficienza del power train. Il primo fattore dipende dalla struttura fisica del veicolo, è sostanzialmente (salvo questioni marginali) il medesimo per i BEV e gli ICEV, ed è molto più elevato nella marcia autostradale che in quella urbana Il secondo fattore non cambia di molto fra marcia urbana e autostradale per i BEV, mentre cambia moltissimo negli ICEV Di conseguenza negli ICEV si osserva una certa compensazione fra la riduzione della resistenza al moto e il peggioramento dell’efficienza del power train; analogo effetto non si osserva nei BEV Ne consegue una differenza dei consumi rispetto ai valori di omologazione molto maggiore nei BEV che negli ICEV.

In estrema sintesi possiamo dire che non è vero che i BEV “soffrono” la marcia autostradale e per questo presentano consumi elevati, ma, all’opposto, che gli ICEV soffrono molto la marcia urbana e per questo hanno un deterioramento dell’efficienza tale da compensare, almeno parzialmente, la riduzione molto forte delle resistenze al moto che si ha nel caso di marcia urbana.

∗ Massimo Ceraolo insegna Veicoli Elettrici e Ibridi presso Ingegneria dei Veicoli all’Università di Pisa.