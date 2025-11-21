La strana coppia Tovaglieri-Pardodi, odiatori dell’elettrico

La strana coppia di odiatori dell’elettrico alla fine ha trovato il modo di riunirsi. Eccoli insieme Isabella Tovaglieri e Roberto Parodi su YouTube sparare a zero sulle auto a batteria.

La strana coppia con l’onorevole della Lega e l’uomo del Naftone

Lei, varesina, è un parlamentare europea della Lega con il chiodo fisso di battersi contro l’avvento dell’auto elettrica. Lui combatte da anni la stessa battaglia sui social, a favore del suo “Naftone”, un Suv super-inquinante, e a difesa delle auto Euro zero. Come quei soldati giapponesi dispersi che continuavano a battersi dopo la la fine della seconda guerra mondiale, anche Tovaglieri e Parodi non depongono le armi. Nessuno li ha avvisati che a breve, probabilmente già a dicembre, la UE tornerà sui suoi passi riaprendo alle auto termiche anche dopo il 2035. Il loro mantra è “viva i motori tradizionali e la nostra storia”, come se la tecnologia fosse qualcosa di immutabile. Spiegando che “la macchina elettrica non funziona ed è riservata a una piccola elite di privilegiati”. Cosa falsa, come ben sanno i nostri lettori. Non poteva mancare poi un attacco della Tovaglieri alla Cina. Qualcuno le spieghi che l’odiata UE ha messo dazi pesanti sulle elettriche made in Cina. E i cinesi si sono subito rifatti vendendoci un sacco di auto con l’amato motore termico, con un tocco di ibrido.

Fanno il paio con la fallimentare protesta romana contro ZTL, ciclabili e zone 30

I commenti, sui social, non sono teneri. Su LinkedIn Dino Marcozzi ha incluso la sortita del duo nella rubrica L’Angolo del Buonumore, scrivendo: “Tutto fa brodo per i trogloditi. Anche il fratello povero delle Parodi”. Ma resta un problema di fondo: l’uso strumentale che una certa parte politica sta facendo della decarbonizzazione nei trasporti. Su temi complessi ci si limta a battaglie di bandiera con cui si evita di entrare nel merito dei problemi, aizzando le folle a schierarsi a prescindere. L’ennesimo riprova si è avuta con la manifestazione organizzata domenica scorsa a Roma da Fratelli d’Italia. Una sfilata di auto nel centro città per manifestare contro ZTL, “ciclabili inutili” e “zone 30 senza criterio”. Tutt’altro che un successo. Ma l’ennesimo tentativo di solleticare gli istinti più bassi di chi è allergico a qualsiasi regola.