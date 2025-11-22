La strage delle colonnine continua: altre segnalazioni

La strage delle colonnine continua: in settimana sono arrivate altre segnalazioni, da Roma, dall’Emilia e da Milano. Un danno enorme, a cui sembra che non si trovi rimedio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
La strage delle colonnine a Roma: “Ecco come hanno ridotto la Enel X di via degli Alagno!”
“Spettabile redazione, oggi passavo in auto in una zona periferica di Roma, in via degli Algano. Non ho potuto fare a meno di fermarmi per fotografare lo stato in cui é stata ridotta una colonnina di ricarica recentemente installata. Già le colonnine non sono tantissime, poi le rendono inutilizzabili. Non ci sono parole per commentare le foto. Cordiali saluti“. Giovanni Pietrolonardo
Idem nel ferrarese e a nel milanese: “A quando controlli e manutenzione?
“Le colonnine di ricarica vengono vandalizzate in massa ! A quando controlli e manutenzione? Cito per esempio le colonnine del parcheggio dell’ospedale S. Anna di Cona, Ferrara, tutte non funzionanti. E le colonnine esterne della IKEA di Corsico, Milano, la maggioranza non funzionanti. Saluti!”. Ignazio Alfarano
Risposta. Ci sono i ladri di rame, che lo fanno per un ritorno economico. E ci sono i vandali, che distruggono le colonnine per il semplice gusto di farlo. Non sapremo mai se per la voglia di distruggere tutto quel che trovano o per danneggiare i simboli di un’innovazione che detestano. Il risultato è sempre lo stesso: un grande danno per chi vorrebbe ricaricare e per chi, con investimenti molto onerosi, quelle ricariche le ha installate e gestisce. Purtroppo non abbiamo notizie di identificazione e sanzioni (speriamo severe) per chi compie questi esecrabili blitz. Con un’unica eccezione, a nostra conoscenza: la banda che fu arrestata a processata dopo un blitz in una stazione Enel X di Ladispoli (Roma). Speriamo che si trovi il modo di incastrare chi taglia e ruba i cavi per mestiere. Sui vandali, purtroppo, è molto difficile trovare contromisure.