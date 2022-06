La strada che ricarica: test positivi a Chiari

La strada che ricarica, con la tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT): presentati i risultati dei test svolti nel circuito “Arena del Futuro”.

La strada che ricarica / Funziona, dicono Brebemi, Stellantis & C.

I partner del progetto hanno dimostrato a Chiari (Brescia) che la DWPT è in grado di ricaricare i veicoli elettrici (EV) mentre percorrono corsie opportunamente attrezzate. Il DWPT è un sistema innovativo, costituito da bobine sistemate sotto l’asfalto che trasferiscono energia direttamente ad auto, camion e autobus. Senza necessità di fermarsi alle apposite stazioni per ricaricare la batteria. La tecnologia di ricarica induttiva è adattabile a tutti i veicoli dotati di uno speciale ricevitore in grado di trasferire energia dalla strada direttamente al motore elettrico. Estendendo l’autonomia e salvaguardando la carica della batteria. Il progetto-pilota, con Stellantis e altri partner, è coordinato da A35 Brebemi, ed è ospitato in un circuito chiuso di proprietà dell’autostrada lombarda. La rivista Time ha citato questo sistema di ricarica come una delle 100 invenzioni più importanti del 2021.

Un flusso di energia paragonabile alla ricarica rapida

Secondo Stellantis, si dimostra che un’auto come la 500 elettrica “può viaggiare a velocità elevate senza consumare l’energia accumulata nella batteria. I test dimostrano che l’efficienza del flusso di energia proveniente dall’asfalto è paragonabile all’efficienza tipica delle stazioni di ricarica rapida. Inoltre, le rilevazioni relative all’intensità del campo magnetico dimostrano l’assenza di qualsiasi effetto su guidatore, passeggeri e pedoni“. La DWPT si basa sulle tecnologie innovative offerte da 5G, IoT (Internet of Things) e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Che facilitano lo scambio di informazioni tra il veicolo e la piattaforma di gestione. Il sistema di trasferimento induttivo dell’energia non richiede cavi esterni, garantendo che il manto stradale rimanga sicuro per il passaggio pedoni. Presto anche la Maserati Grecale Folgore full electric sarà equipaggiata e girerà sul circuito “Arena del Futuro” per una serie di test.