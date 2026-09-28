

















Tutte le più grandi rivoluzioni industriali sono nate da un’intuizione coraggiosa capace di sfidare lo status quo. Nel mondo della transizione energetica, le startup sono la scintilla che accelera il cambiamento, trasformando problemi complessi in opportunità straordinarie. La categoria “La startup che dà la scossa” dei Vaielettrico Awards dà voce e visibilità alle giovani imprese più audaci dell’ecosistema italiano. Dai van dedicati al pooling urbano ai rover autonomi per l’agricoltura, fino ai droni operativi di ultima generazione: ecco i progetti innovativi pronti a guidare la mobilità di domani.

Di seguito vi presentiamo i quattro progetti candidati, espressione di ambiti diversi dell’innovazione applicata alla sostenibilità e alla transizione elettrica.

Il servizio italiano di van-pooling urbano

Wayla è una startup innovativa che ha lanciato in Italia un servizio di trasporto urbano condiviso in modalità van-pooling. Attraverso l’app, gli utenti possono prenotare corse porta a porta a bordo di van guidati da conducenti professionisti, mentre un algoritmo costruisce percorsi dinamici in tempo reale aggregando richieste compatibili. Il servizio, partito a Milano nell’ottobre 2024, ha raggiunto oltre 75 mila utenti e più di 160 mila richieste, secondo i dati aziendali. Wayla propone inoltre soluzioni B2B per la mobilità di collaboratori e partner aziendali e punta a un’espansione nazionale con una flotta progressivamente elettrificata.

Dragonfly DS-1

Dragonfly DS-1 è un velivolo unmanned VTOL progettato da Overspace per offrire una piattaforma elettrica versatile destinata a logistica, monitoraggio e altre applicazioni operative. La struttura in fibra di carbonio e l’architettura modulare permettono di integrare sensori, camere e diversi payload, mentre la navigazione RTK GNSS e i sistemi di controllo contribuiscono a rendere il volo preciso e affidabile. Il progetto punta a sviluppare operazioni autonome e a ridurre tempi, costi ed emissioni rispetto ai sistemi tradizionali. La possibilità di configurare il drone in base alla missione ne amplia gli ambiti di utilizzo anche in contesti complessi.

The Hammerhead: il rover elettrico e autonomo per la viticoltura

HammerHead è un rover cingolato a trazione elettrica e guida autonoma o assistita, sviluppato da FieldRobotics per le lavorazioni agricole, in particolare nei vigneti e nelle colture specializzate. La piattaforma integra batterie da 24 kWh, presa di forza e attacco a tre punti, permettendo di utilizzare diversi attrezzi intercambiabili per diserbo, trinciatura, atomizzazione e potatura. La sensoristica di bordo, con lidar e stereocamere, consente inoltre di raccogliere dati utili alla gestione digitale delle colture. Il progetto punta a ridurre la compattazione del terreno e a liberare l’operatore dalle attività più ripetitive, migliorando efficienza e controllo del campo.

Home2Car EV Platform

Home2Car è una startup che sviluppa un ecosistema digitale per facilitare l’adozione dei veicoli elettrici, trasformando il tradizionale processo di vendita in un percorso di consulenza su mobilità ed energia. La piattaforma riunisce diversi strumenti per accompagnare il cliente nella scelta e nell’utilizzo dell’auto elettrica: permette di confrontare i costi con quelli di un’auto tradizionale, pianificare la ricarica in base alle proprie abitudini, scegliere la wallbox più adatta e, in futuro, valutare lo stato della batteria. La soluzione è disponibile per il mercato B2C e come piattaforma B2B SaaS per concessionarie, società di noleggio e fleet manager.

Electric-Trips

Electric-Trips è una startup italiana che integra mobilità elettrica e turismo sostenibile, mettendo in relazione viaggiatori, strutture ricettive e diverse modalità di spostamento. Attraverso la piattaforma Electric-Trips.com propone strutture e itinerari che valorizzano auto, e-bike, treni, moto e nautica elettrica. Il progetto comprende anche Coccolazione.com, un format dedicato alla colazione in hotel che punta a ridurre lo spreco alimentare e valorizzare i produttori locali. L’obiettivo è creare un’esperienza di viaggio coordinata, in cui mobilità, ospitalità e sostenibilità dialogano tra loro.

I cinque progetti candidati mostrano approcci variegati all’innovazione: dalla mobilità condivisa alla robotica agricola, fino alla logistica autonoma e alle piattaforme per l’adozione dell’auto elettrica. Soluzioni differenti, accomunate dalla capacità di tradurre le nuove tecnologie in applicazioni pratiche ed efficaci.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli, tuttavia, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, conoscete meglio i loro progetti e scegliete la soluzione che ritenete più innovativa e concreta per la transizione elettrica.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.