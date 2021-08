La Spring secondo Matteo Valenza: non un fulmine, ma…

La Spring secondo Matteo Valenza. Il popolare YouTuber, che collabora con Vaielettrico, prende in esame la prima low-cost elettrica, targata Dacia. Avete domande da fargli o test da proporgli? Scrivete alla mail info@vaielettrico.it.

La Spring secondo Matteo – Com’è fatta

La Spring per Dacia è una vera sfida, considerando i costi di produzione non bassissimi dell’elettrico. Anche se è dovuta scendere a compromessi, l’azienda rumena del Gruppo Renault è riuscita a realizzare una EV completa, una city car davvero particolare. Tutto è ridotto ai minimi termini: motore sincrono, magneti permanenti con una potenza di 33 kW (circa 45 cv) e coppia di 125 Nm. Sospensioni MacPherson con braccio triangolare all’anteriore e sospensioni posteriori con assale ad H con profilo deformabile. Freni anteriori da 238 mm e tamburi posteriori da 8″. Un’auto pensata per la città, con un buon diametro di sterzata, 9,6 metri. Le prestazioni non sono entusiasmanti: il piccolo motore scatta da 0-50 km/h in 5,8″ e la velocità massima è di 125 km/h. Non un fulmine, controtendenza rispetto alle altre EV. Batteria da 27,4 kWh netti, 28,3 kWh lordi, garantita 8 anni o 120.000 km al 75% di capacità. Quanto all’autonomia, Dacia dichiara 230 km (ciclo combinato), 305 km in città.

La Spring secondo Matteo – Consumi e Ricarica

Sul versante consumi, Dacia afferma che si può risparmiare un buon 10% sfruttando la funzione Eco, che taglia la potenza del motore a 23 kW. E porta il limite di velocità a 100 km/h: chi va piano…Per la ricarica, Spring offre una doppia opzione: in AC fino a 7,4 kW per un rifornimento lento (e meno costoso) e in DC alle colonnine Fast, dove si può arrivare a 30 kW. Qui si potrà caricare l’auto fino all’80% in un’ora, mentre a casa con i tradizionali 3 kW verranno impiegate circa 10 ore. Una notte in pratica, mentre si fa tutt’altro, e a prezzi molto contenuti. Come le più moderne EV, anche la Spring è fornita di un’app gratuita per smartphone, My Dacia. In grado di abilitare sul telefonino notifiche sulla ricarica, controlli dello stato della vettura e della climatizzazione da remoto.

Un Suv in miniatura, con buon livello di sicurezza

Muso espressivo, linea incisiva, “spalle larghe” e cofano bombato: la Spring trasmette una sensazione di robustezza, un Suv in miniatura. L’abitacolo è essenziale. Come la plancia, composta da un quadro strumenti digitale, display centrate da 7″con Bluethooth, USB e Smartphone replication, Android Auto e Apple CarPlay. Il cruscotto ricorda più le vecchie Dacia che le nuove. Il comfort è discreto, l’ergonomia c’è e soprattutto non manca lo spazio, con 23 litri di vani porta-oggetti solo nell’anteriore. La Spring è omologata per 4 e non per 5, scelta discutibile, ma per un’auto inferiore a 4 m. di lunghezza ci può stare. Oltre al colore classico, Dacia offre al lancio una versione con personalizzazioni. Come retrovisori, barre da tetto, adesivi delle porte e i bordi delle prese d’aria colorati in arancione. Senza tralasciare la sicurezza: limitatore velocità, 6 airbag, accensione automatica delle luci, frenata automatica di emergenza e pulsante di chiamata SOS.

“Guidarla in città è un piacere, e a questi prezzi…”

Guidare la Spring in città è un piacere, anche se è un pò lenta e con un’autonomia un pò limitata. La possibilità di caricarla alle fast non è da sottovalutare, soprattutto se si deve affrontare un viaggio un pò più lungo. Anche se con difficoltà, raggiunge i 120 km/h e può tranquillamente andare in autostrada, che pure non è il suo ambiente naturale. Può risultare un po’ rumorosa ad alte velocità, anche se l’abitacolo ha una buona insonorizzazione. Secondo Matteo è un’auto comoda da guidare, molto morbida e con un infotainment completo, per auto di questo categoria. L’auto si percepisce come leggera, con una sterzata molto morbida. Dalle 16 alle 21, andando su e giù, la Spring ha consumato il 40% di batteria ma per un vero giudizio è meglio aspettare la prova sul percorso misto. Dacia, conclude Matteo, ha fatto un buon lavoro, a questi prezzi non si trova un’auto come la Spring, che rappresenta una svolta per la rivoluzione elettrica.

Dacia Spring: guarda anche la video-prova di Paolo Mariano

—- Clicca qui per vedere Matteo al volante della Hyundai Kona: testo+video. E qui il suo test di consumi con la Mercedes EQA. Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —-