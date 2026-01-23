Premium

Redazione
il23 Gennaio 2026
La Spring a 12900 euro: ultimi giorni

La Spring a 12900 euro, in offerta fino al 2 febbraio: la Dacia continua a proporre il suo modello elettrico a prezzi sempre più concorrenziali.

La Spring a 12900La Spring a 12900: siamo sui prezzi delle piccole a benzina

Gli incentivi sono ormai finiti, ma non finiscono le offerte delle Case per rendere le auto elettriche sempre più competitive. Diversi lettori ci hanno chiesto notizie del nuovo rilancio della Dacia per la sua citycar. E in effetti siamo di fronte all’ennesimo sconto, che rende la Spring competitiva anche nei confronti dei modelli a benzina delle stesse dimensioni. Ricordiamo che la piccola Dacia elettrica è fabbricata in Cina e, con i dazi imposti dalla UE sui prodotti in arrivo da Pechino, ci si aspettava un rincaro dei listini. E invece arrivano tagli su tagli. Quello in vigore fino a lunedì 2 febbraio riguarda la versione con motore da 70 CV e autonomia di 225 km. La ricarica è solo in corrente alternata, AC, ma aggiungendo 600 euro (si arriva a 13.500) si può aggiungere la ricarica in DC fino a 40 kW. Indispensabile per chi pensa di affrontare anche qualche viaggetto più lungo dei soliti spostamenti in città.

Continua il testa a testa con la Leapmotor (15.900 euro)

In questo momento la Leapmotor T03, che è l’altro modello elettrico più abbordabile, è proposto a 15.900 euro. Ma con un’autonomia (265 km), una potenza e una velocità di ricarica superiori alla Spring. Ed è stata l’unica auto in grado di insidiare le Tesla nella classifica delle EV più vendute in Italia nel 2025. Al primo posto si è piazzata la Model 3 con 7.114 immatricolazioni, ma la T03 si è infilata al secondo posto con 6.242. Davanti quindi all’altra Tesla, la Model Y, scesa a 5.676. Quarto proprio la Spring con 4.813. Già a fine mese vedremo un primo  dato sugli effetti che l’ennesimo taglio del prezzo ha avuto sulla piccola Dacia. Ma l’importante è che ci sia concorrenza serrata in questa fascia di prezzo, rendendo le auto elettriche sempre più abbordabili. Sperando che anche i marchi che producono in Europa si inseriscano in questa battaglia.

