La sparata di Confindustria: “Le elettriche usate? Nessuno le vuole”

La sparata di Confindustria, l’ennesima del presidente Emanuele Orsini: “L’auto elettrica usata non la vuole nessuno, nemmeno il concessionario…”.

Il numero uno degli industriali italiani non perde occasione per attaccare l’auto elettrica, raccogliendo tutti i peggiori luoghi comuni che circolano. Ecco quel che ha detto al convegno sull’energia di QN a Ravenna.”Le sanzioni sulle emissioni al 2025 devono essere tolte, sono una pazzia. Non possiamo pensare di ammazzare un settore, quello dell’automotive, centrale per l’industria italiana ed europea. Sono i soldi degli europei, dobbiamo usarli per una transizione ordinata. Non ce l’ho con l’auto elettrica, penso possa essere una soluzione, ma bisogna dare tempo di applicare le tecnologie. Le tecnologie non si cambiano per norma, devono essere mature. Se i clienti non comprano le vetture un motivo ci sarà, forse vuol dire che la tecnologia non è matura e fruibile per tutti. Gli automobilisti erano abituati a comprare le auto e poi restituirle al concessionario che gliele valutava in cambio di una nuova. L’auto elettrica usata non la vuole nessuno, nemmeno il concessionario e questo non può andare“.

L’auto elettrica come arma di distrazione di massa

Purtroppo Orsini parla per sentito dire. Non sa che le tecnologie delle auto si sono evolute nel tempo per le normative sempre più stringenti emanate dalla UE. Non ha mai sentito parlare del Dieselgate e del fatto che Bruxelles ha preso il pallino in mano ritenendo inaffidabili le grandi industrie dell’auto. Per quanto riguarda l’usato, il presidente di Confindustria dovrebbe sapere che c’è auto elettrica e auto elettrica. Così come ci sono auto a benzina o diesel diverse, alcune di valore nel mercato di seconda mano, altre che nessuno vuole. Provi a mettere in vendita una Tesla per vedere se non si trovano compratori. Quanto ai concessionari, il business dell’elettrico usato è ancora acerbo e molti non si fidano. Ma chi vuole vendere una EV di seconda mano lo fa sui siti specializzati a prezzi tutt’altro che risibili. Ormai per il n.1 degli industriali l’auto elettrica sembra essere diventa una fissazione, la causa di tutti i mali. Un’arma di distrazione di massa, in un Paese che ha nel costo dell’energia la madre di tutti i mali.

