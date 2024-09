La Spagna in VW ID.3: consumi e spesa

La Spagna in VW ID.3: Gianni, un lettore piemontese, racconta il suo viaggio fino a Pamplona, con un rendiconto preciso di ricariche e spese. La nostra serie sulle ricariche in vacanza volge al termine. Per scriverci: info@vaielettrico.it .

“Da marzo di quest’anno guido la mia prima auto elettrica e per queste vacanze ho deciso di affrontare il primo viaggio impegnativo. Nonostante reticenze e battutedi amici e conoscenti quando dicevo che sarei andato fino in Spagna.(“portati dietro un generatore!!!… chiamami che ti vengo a prendere!!!). A discapito dei loro commenti, è andato tutto per il meglio. Qui di seguito vi racconto la mia esperienza“.

“Sono partito dalla provincia di Torino con il 100% di ricarica effettuata alla wallbox di casa. Attraversata la Francia con prima tappa a Narbonne e il giorno dopo arrivo a destinazione a San Sebastian in Spagna. I giorni successivi ho proseguito per Bilbao, infine Pamplona e ritorno a casa, per un totale di 2.600km. Qui a fianco allego le soste con rispettivi costi e tempi di ricarica. Come si può vedere ho utilizzato per lo più i Tesla Supercharger che, con 9,99€ al mese consentono di accedere alle tariffe agevolate come per i possessori di una Tesla. Tariffe che comunque sono inferiori del 20-25% a quelle italiane. Sarà anche per questo motivo che il viaggio è risultato conveniente. Con me c’era un amico con una Volvo diesel: ha speso 100€ in più di carburante. Se invece avessi utilizzato il mio vecchio Qashqai 1.6 benzina, il costo sarebbe stato più del doppio. Dalla tabella si può notare che per le ricariche ci sono volute in totale quasi 12 ore. Ma, se non per un paio di occasioni, non è stato tempo perso, perché nel frattempo l’ho sempre impegnato facendo qualcosa“.

In Francia le colonnine più capillari e più convenienti

“In effetti l’unica delusione forse è stata nel rendersi conto (io ho quasi sempre caricato alla colonnina di casa) che i picchi in DC dichiarati dalle case costruttrici sono molto labili. E si raggiungono solo con percentuali di batteria basse, 20/30%. dopo di che calano drasticamente, fino a caricare molto lentamente se oltrepassi l’80%. Come si nota dalle due ricariche del 29 e del 30, pur caricando gli stessi 35 kW, nel primo caso sono partito da circa il 40% e sono arrivato al 100% in 52 minuti. Nel secondo caso sono partito dal 20% e arrivato all’80% in mezz’ora. La considerazione finale è che se avessi fatto un viaggio itinerante in Italia, forse la soddisfazione e la convenienza non sarebbe stata la stessa. La Francia ha infrastrutture molto capillari e più convenienti che da noi. Anche se mi è capitato in un paio di occasioni di trovare le 12 o 25 colonnine Tesla quasi tutte occupate, indice che ci sono molte più auto elettriche. In Spagna, invece, sono messi un po’ peggio come numero di colonnine, quasi come in Italia, ma i prezzi sono comunque più convenienti. Una particolarità e che quelle a bordo strada sono quasi inesistenti, ma tutti o quasi i parcheggi interrati hanno le loro ricariche“.