La Spagna corre, noi aspettiamo una…Stellantis dal cielo

La Spagna corre anche nell’elettrico, con grandi investimenti pubblici e privati. Noi? Non si sa, aspettiamo una…Stellantis dal cielo: i piani del nuovo colosso.

La Spagna al centro della strategia elettrica VW

La Spagna è tutto un pullulare di nuove iniziative, dall’alto e dal basso. Nascono nuove marche di auto, moto e scooter elettrici, con il sostegno delle Comunidad locali. E il governo di Madrid è continuamente impegnato ad attirare nuovi investimenti sulla mobilità a emissioni zero. È di pochi giorni fa l’incontro a Martorell tra il re Felipe VI, con il primo ministro Pedro Sánchez, e il numero uno Volkswagen, Herbert Diess.

Non solo un meeting formale per i 70 anni della Seat: Diess ha annunciato su Linkedin (qui) che “Cupra diventerà un marchio auto giovanile e completamente elettrico, attivo in tutto il mondo, ma nato in Spagna. Il primo modello full electric, il Born, sarà lanciato entro la fine dell’anno. La Spagna ha grande potenziale per diventare un hub di mobilità elettrica in Europa”. Diess ha parlato di “piani audaci”: conversione di Martorell in fabbrica solo per l’elettrico, produzione di celle per batterie e infrastrutture per la ricarica rapida e l’energia verde… “Tutto in Spagna”, ha concluso, “Il re ha sostenuto l’importanza di questa trasformazione e ha dichiarato che il Paese sostiene questo progetto”. Viva il re, verrebbe da dire…

E l’Italia? Governi distratti, aspettiamo che Parigi…

E noi? Noi aspettiamo che a Parigi decidano le sorti delle costole italiane del mega-gruppo Stellantis. Il governo che ci siamo lasciati alle spalle brillava per il suo disinteresse sulla questione. Quello attuale? È presto per giudicarlo. Ma bisogna che si sbrighi a battere qualche colpo, perché dall’altra parte c’è un esecutivo come quello francese che è ben presente nelle scelte di Stellantis. Non fosse altro perché ne possiede una bella quota e sa come usarla per tutelare i propri interessi, occupazionali in primo luogo. I posti di lavoro non si difendono solo giocando in difesa, quando questa o quell’azienda va in crisi. Bisogna anche cavalcare il futuro, là dove si creano le nuove opportunità. Noi continuiamo a pensare che Torino abbia le carte in regola per diventare il cuore di progettazione e produzione delle citycar elettriche. Costruendo una famiglia di modelli basati sulla piattaforma e il know-how della 500 (leggi qui). E che lo stesso possa avvenire tra il Piemonte e Modena per l’alto di gamma (assente nella produzione Peugeot-Citroen), partendo dalla Maserati elettrica. Ma bisogna che l’Italia si faccia sentire, si muova con proposte serie. Per tenere il passo non di Francia o Germania, ormai irraggiungibili, ma almeno della Spagna.