La sorpresa del 2026: ora è l’Europa il nuovo Eldorado dell’auto elettrica?







Secondo i dati di Benchmark Mineral Intelligence, nei primi due mesi dell’anno sono state vendute 2,2 milioni di elettriche nel mondo. E l’Europa sembra essere oggi il principale motore di crescita. Il dato segnala un mercato sempre più diviso per aree geografiche, con il Nord America che registra un forte rallentamento e la Cina, leader di settore, che sta attraversando una fase di aggiustamento legata a nuove politiche interne.

Il quadro che emerge dallo studio inglese è quello di un mercato globale che continua a crescere nel lungo periodo, ma con andamenti regionali sempre più divergenti.

Nel periodo gennaio-febbraio 2026 le EV vendute nel mondo sono state 2,2 milioni (-8% rispetto allo stesso periodo 2025), con l’Europa che viaggia a +21% (600mila unità) grazie al ritorno delle politiche di sostegno, mentre Cina (-26%) e Nord America (-36%) registrano fasi di rallentamento.

L’Europa accelera grazie agli incentivi

Il mercato europeo continua quindi a crescere. A trainare la crescita sono soprattutto Germania e Francia.

In Germania le vendite sono salite del 26% nel 2026, sostenute da un nuovo programma di incentivi introdotto all’inizio dell’anno. In Francia il mercato è cresciuto del 30%, grazie alla continuità delle politiche di sostegno alla mobilità elettrica.

Anche l’Italia, come abbiamo già scritto, mostra segnali molto forti. A febbraio le immatricolazioni di elettriche sono aumentate del 23% rispetto a gennaio, segnando il miglior mese di sempre. La crescita segue il programma di incentivi lanciato dal governo nell’ottobre 2025 con fondi del Recovery and Resilience Facility europeo.

Misure che stanno contribuendo ad accelerare l’adozione delle auto elettriche anche in un mercato tradizionalmente più lento rispetto ad altri paesi europei.

Il Nord America frena

La situazione è molto diversa in Nord America, dove le vendite di auto elettriche in febbraio sono aumentate dell’8% rispetto a gennaio ma restano in calo del 36% su base annua nei primi mesi del 2026.

Gran parte della frenata arriva dagli Stati Uniti. Diversi costruttori stanno registrando forti cali nelle vendite di veicoli 100% elettrici (BEV): Ford –70%, Honda –81%, Kia –52%

Il rallentamento sta già avendo effetti lungo la filiera industriale. Il produttore di batterie SK On ha annunciato il licenziamento del 37% dei dipendenti nello stabilimento della Georgia, segnale di una domanda più debole del previsto.

Anche il Canada è in difficoltà, con vendite in calo del 23% nei primi due mesi dell’anno. Il governo sta cercando di stimolare la domanda con nuove politiche, tra cui un accordo con la Cina che consente l’importazione di auto elettriche cinesi con dazi ridotti al 6,1%. Il primo contingente prevede fino a 24.500 permessi di importazione nei prossimi sei mesi.

La Cina spinge forte sull’export

Il mercato cinese delle auto elettriche – leader a livello quantitativo – ha comunque registrato un calo del 32% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2025. Il rallentamento è legato soprattutto a cambiamenti normativi. Pechino ha infatti reintrodotto una tassa sull’acquisto di veicoli elettrici – sospesa dal 2014 – e ha modificato il programma di rottamazione e sostituzione delle auto.

Nonostante il calo domestico, l’export di auto elettriche cinesi continua a crescere rapidamente. Nei primi due mesi del 2026 i costruttori cinesi hanno spedito all’estero oltre 500 mila veicoli, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025.

Resta però ancora incerto quanto di questo flusso sarà destinato al mercato europeo, dove la UE sta valutando nuove misure commerciali e dazi sulle importazioni.

Crescono i mercati emergenti

Secondo l’analisi di Benchmark Mineral Intelligence, fuori dai grandi mercati tradizionali, la diffusione delle auto elettriche sta accelerando rapidamente. Nel resto del mondo le vendite sono cresciute del 78% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2025.

Un caso particolarmente interessante è la Corea del Sud, dove le vendite di elettriche sono più che triplicate rispetto a gennaio, superando per la prima volta 37.000 unità mensili.

Nel paese asiatico le auto elettriche hanno raggiunto il 30% del mercato totale, anche grazie al nuovo programma di incentivi, orientato a favorire modelli più piccoli ed economici.