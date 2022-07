La soluzione non è l’elettrica, è usare meno l’auto

La soluzione non è convertirci tutti all’auto elettrica. È usarla meno l’auto, qualunque essa sia, sostiene Andrea, con una proposta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che pareri e quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

La soluzione? Cambiare la mentalità, non la macchina: si vedono certe scene…

“M esi fa vi scrissi della mia scelta di acquistare ancora una vettura

diesel per necessità o più che altro per poca fiducia nell’efficienza e capillarità della rete di ricarica. E infatti sono d’accordo nell’affermare che il problema non è tanto la distanza che si può percorrere con una full electric. Quanto la possibilità di una ricarica ragionevolmente veloce nel momento del bisogno. Oggi invece vorrei riflettere sulla comodità di dare tutta la colpa a quanto inquini un’auto a motore termico (nessun dubbio al riguardo), invece di pensare a come si potrebbe utilizzare meno l’auto stessa. Che sia elettrica o a combustione interna, riducendo l’inquinamento con pochi “sacrifici” da parte di tutti ed a costo zero. Vivo in un paese con tutto a portata di mano, le distanze per lo più sono inferiori al km. E proprio questa mattina sono stato ispirato a scrivervi perchè ho visto il mio vicino prendere la sua Audi per accompagnare il bambino ad una distanza di 600-700 metri “ .

Quanto inquinamento evitato se tutti la usassimo il 10% in meno

“ Così come pochi giorni fa, toccando il discorso del prezzo della benzina con la mia vicina di negozio, ha ammesso che spesso viene in auto da casa (siamo sempre sotto il km). Perché fa caldo o freddo. O semplicemente non ha voglia, per poi pensare di pagare l’abbonamento mensile in palestra per fare un pò di sport. Così come non ho visto alcuna diminuzione di traffico durante il week-end, nonostante i costi della benzina esorbitanti. Ecco perchè sottolineo che fa più comodo dare la colpa all’inquinamento dei motori termici (fuori discussione, ovviamente) che non a se stessi. E al menefreghismo culturale contro l’inquinamento. Chi è appassionato di matematica provi a fare un calcolo di quanto inquinamento all’anno butteremmo in meno nell’atmosfera se ognuno di noi usasse anche solo il 10% in meno l’auto. Buona riflessione e calcolo a tutti “ . Andrea Cuatto

Sì, le Ev non sono da sole la soluzione

Risposta. In linea di principio condividiamo molte cose che Lei ha scritto. L’auto elettrica può essere parte della soluzione, ma NON è da sola la soluzione. Il nostro piccolo, personale, bilancio di sostenibilità migliora non solo scegliendo la macchina giusta, ma anche adottando comportamenti più virtuosi. Come ad esempio usare l’auto quando è indispensabile (o piacevole, siamo essere umani…), optando per mezzi pubblici e bici. È anche vero, però, che dobbiamo fare i conti con la realtà: gran parte degli automobilisti è fatta da persone che si comportano come nei due esempi che Lei ha citato. Tutto questo breve cabotaggio già oggi dovrebbe essere fatto con mezzi elettrici, senza inquinamento né rumore. Impegnandoci tutti per far sì che l’energia consumata venga in quote sempre maggiori da rinnovabili e che anche i processi produttivi siano sempre più puliti. Comunque, è vero: non basta dire: “Ho comprato un’elettrica“. È più complicato e impegnativo.