Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La solita Milano: colonnine usate come parcheggio dai soliti incivili, senza che la Polizia Locale intervenga a multare. Segmalazione e foto di Paolo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La solita Milano e la Polizia Locale non interviene

“P er la vostra collezione di incivili allego delle foto scattate a Milano, in piazza Amendola dove ci sono non 1, non 2, ma ben 3 colonnine A2A rese inservibili dagli incivili in sosta, la maggior parte con grossi Suv + 1 Panda. Mi si vuol far credere che non passano mai i vigili? Passano, passano, solo che se ne fregano. Neanche a farlo apposta mentre ero in via Monte Bianco ecco una pattuglia della Polizia Locale che passa lentamente. Per un attimo sono stato tentato di fermarli per segnalare la cosa, ma francamente mi sono stufato della maleducazione dei vigili quando li becchi in castagna. Quando avrò l’elettrica, (a fine anno, forse) magari sarò più combattivo, anche se a Milano ora che non sono più un pendolare, vengo il meno possibile. Detto per inciso, nel mio Comune i vigili sono inflessibili. C’è chi brontola, ovviamente, ma io no. Buona giornata “ . Paoblog (Paolo)

Quando la capitale morale non è meglio di Roma…

Risposta . Ogni volta che ci capita di partecipare a qualche evento pubblico in cui si parla di auto elettriche ci sentiamo dire: “Eh, ma in Italia mancano le colonnine, finché non ci saranno le ricariche come si fa a comprare un’auto elettrica?“. La verità è che, statistiche alla mano, le colonnine ci sono e sono più che sufficienti per le auto a batterie in circolazione. Il problema è un altro: è che troppo spesso sono inservibili, perché fuori uso o perché occupate da furbacchioni che ne approfittano per parcheggiare a costo zero. Contando anche su un’impunità che, soprattutto nelle grandi città, è praticamente garantita, nonostante che il Codice della Strada preveda la multa. Da questo punto vista spiace dire che Milano, spesso definita “la capitale morale d’Italia“, non è meglio di Roma. E i danneggiati non sono solo gli automobilisti impossibilitati di ricaricare, ma anche le aziende (in questo caso A2A) che spendono soldi per installare le colonnine senza fruire dei ricavi. . Ogni volta che ci capita di partecipare a qualche evento pubblico in cui si parla di auto elettriche ci sentiamo dire: “Eh, ma, finché non ci saranno le ricariche come si fa a comprare un’auto elettrica?“. La verità è che, statistiche alla mano, le colonnine ci sono e sono. Il problema è un altro: è che troppo spesso sono inservibili, perché fuori uso o perché occupate da furbacchioni che ne approfittano per. Contando anche su un’impunità che, soprattutto nelle grandi città, è praticamente garantita, nonostante cheDa questo punto vista spiace dire che Milano, spesso definita “la capitale morale d’Italia“,E i danneggiati non sono solo gli automobilisti impossibilitati di ricaricare, ma anche le aziende (in questo caso) che spendono soldi per installare le colonnine senza fruire dei ricavi.