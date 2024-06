La solita colonnina mai attivata (e la userei tutti i giorni)

Ennesima colonnina installata da oltre un anno e mai attivata. Ce la segnala Leonardo che, abitando in zona, la utilizzerebbe quasi tutti i giorni. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Vi segnalo la presenza in una zona molto popolare di Torino l’ ennesima colonnina finta e mai attivata. La colonnina in foto è spuntata come un fungo in pochi giorni di lavoro ( che hanno causato la chiusura della via) Lavoro consegnato il 19 Maggio 2023.

Ad oggi Mai accesa. Il gestore fa’ orecchie da mercante ed il comune dice che per loro è tutto in regola ed il lavoro è consegnato.

Al momento siamo 3 Bev che ci ricaricheremmo tutti i giorni qui. Non posso scrivere quello che penso. „ . Leonardo C.

Mai che ci diano una spiegazione. Però le tariffe raddoppiano…

Risposta-La piaga delle colonnine installate e mai attivate (ma contabilizzate nei mirabolanti numeri dei punti di ricarica dispiegati in Italia e a volte segnalati come disponibili nelle App…) è un triste primato italiano. Tanto che alcuni lettori La piaga delle colonnine installate e mai attivate (ma contabilizzate nei mirabolanti numeri dei punti di ricarica dispiegati in Italia e a volte segnalati come disponibili nelle App…) è un. Tanto che alcuni lettori sospettano un boicottaggio pianificato a tavolino

A nostro parere si tratta piuttosto di “distrazione” o disinteresse da parte dei maggiori network delle ricariche. I quali hanno installato impianti a pioggia, hanno accumulato decine di migliaia di punti di ricarica e ora, in attesa di tempi migliori, ne hanno di fatto abbandonato la gestione. Il caso segnalato da Leonardo riguarda Be Charge (gruppo Eni Plenitude), secondo gestore in Italia con 20.000 punti di ricarica.

Forse troppi per seguirli tutti… Non a caso è un brand che ricorre frequentemente nelle denunce dei lettori.

situazione non è affatto cambiata. Lo stesso lettore ci ha inviato questa foto scattata pochi giorni fa. Per esempio in quella di un lettore bolognese che risale a un anno fa. Nonostante la pubblica denuncia, da noi trasmessa direttamente agli interessati (Be Charge e Comune di Bologna) 11 mesi dopo la. Lo stesso lettore ci ha inviato questa foto scattata pochi giorni fa.

Stessa situazione (a parte qualche sfregio in più sulla colonnina), e perfino lo stesso furbetto che finge la ricarica in una colonnina inattiva ormai da più di 3 anni. Nessun intervento, nessuna spiegazione.

Ma una sola certezza: i costi di installazione di ogni colonnina mai attivata e che quindi che non ha mai prodotto un solo euro di ricavi, pesano sulle tariffe praticate ai clienti, che nel frattempo sono raddoppiate.

