La solita auto termica…Ma a Bologna si becca la multa

La solita auto termica parcheggiata abusivamente nello stallo riservato alla ricarica. Ma questa volta la Polizia municipale interviene. Succede a Bologna, come ci segnala Roberto, un lettore di Castel San Pietro Terme. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Lo stallo occupato all’Ospedale Rizzoli

“Vi volevo segnalare, finalmente, un episodio che mi ha visto dapprima vittima della maleducazione di una proprietaria di una vettura “non” elettrica abusivamente parcheggiata in uno stallo da me prenotato via app nei pressi dell’Ospedale Rizzoli di Bologna e poi felice testimone della professionalità di una Agente della Polizia Municipale di Bologna presente in loco per una manifestazione.

Arriva l’agente: scattano la multa e la chiamata al carro attrezzi

Il quale, su mia indicazione ha verificato l’infrazione, fatto la multa e chiamato il carro attrezzi per far rimuovere la vettura. La proprietaria dell’auto da lì a poco si è palesata con un sorriso beato e ha abbandonato lo stallo prima dell’arrivo del carro attrezzi.

Ho potuto così parcheggiare regolarmente la mia Avenger, vettura che ho acquistato in sostituzione della mia precedente Mini Cooper grazie anche alle vostre prove video che mi hanno convinto della qualità di questa vettura e che posso serenamente confermare. Allego una foto dello stallo occupato„. Roberto Miselli

Una rondine non fa primavera, ma è pur sempre una buona notizia

Risposta- E se stesse finalmente cambiando qualcosa? L’episodio che ci racconta Roberto alimenta qualche tenue speranza. Di certo, solo una ragionevole possibilità di non farla franca può scoraggiare i furbetti del parcheggio abusivo. E questo dipende dalla sollecitudine delle Forze dell’ordine nel rispondere alle segnalazioni degli automobilisti elettrici beffati.

Ma troppo spesso abbiamo pubblicato invece le lamentele di chi ha chiesto invano un loro intervento. Una rondine non fa primavera ma è pur sempre una buona notizia. Complimenti dunque alla Polizia Municipale di Bologna che lancia questo segnale.

