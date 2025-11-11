La Sogei conferma: voucher 2° intestatario valido e spendibile

La Sogei conferma: il voucher conseguito dal 2° intestatario dell’auto da rottamare, per ottenere l’incentivo, è valido e spendibile. Due lettori ci girano la mail ricevuta dalla società che ha gestito la procedura per conto del Ministero. Ma molti concessionari non l’accettano ancora.

La Sogei conferma, rispondendo al quesito di due lettori (mentre il Ministero tace)

“Faccio seguito alla mia segnalazione di voucher da secondo intestatario. Ho fatto richiesta e ricevuto il voucher (secondo intestatario), ma la concessionaria ha bloccato il tutto per questo motivo. Ho scritto all’assistenza Sogei e questa è la loro risposta: “Gentile Utente, confermiamo che se la piattaforma ha generato il voucher per l’intestatario, ciò vuol dire che, al netto del controllo della residenza in FUA del richiedente, il voucher è valido e spendibile. Saluti, Assistenza Bonus Veicoli Elettrici”. Il concessionario continua a dire che lui non procede e intanto il voucher sta per scadere”. Francesco Bressi

“Volevo condividere con voi la risposta pervenuta da Sogei. Ho trovato i vostri articoli molto interessanti e quindi spero che possa essere utile a qualcun altro. In una mail dell’8 novembre, avevo chiesto a Sogei di chiarire se il bonus ottenuto, nonostante fossi seconda cointestataria del veicolo da rottamare, fosse valido. Dato che alcune concessionarie della mia città, dove mi ero recata, non me l’hanno fatto valere seguendo quanto previsto dalle FAQ presenti sul sito. Una delle concessionarie mi ha comunque consigliato di scrivere direttamente a loro, in modo tale da avere una risposta. Ebbene, la risposta è arrivata e anche molto in fretta! E sembra dirimente. Ovvero: se è stato generato dalla piattaforma il bonus è valido. Il concessionario verificherà solo la residenza in un comune FUA“. Silvia Venuti

Ma molti concessionari non consegnano proprio la nuova auto e il voucher va verso la scadenza

Ma il problema, ora, si sta allargando, perché diversi lettori ci segnalano che le consegne delle nuove auto sono bloccate. Ecco quanto ci scrive Angelo Velardi: “Salve, ho comprato un’auto elettrica con il voucher. Il concessionario l’ha validato e l’auto é in deposito. Non procede alla consegna perché dice che non sa come gli verrà erogato il voucher“. In allegato il lettore ci ha inviato il testo dei messaggi ricevuti dalla concessionaria, una Leapmotor: “Il problema è che la procedura è molto poco chiara…Non stanno nemmeno menzionando le modalità di pagamento alle concessionarie. Per noi è un grande problema, non abbiamo nemmeno la procedura per cancellare la validazione del voucher, siamo all’oscuro di tutto”. Ma il problema è ancheche tra il 22 e il 23 novembre scade il mese di tempo che era stato concesso per esercitare il voucher. Forse è il caso che il Ministero batta un colpo, non credete?