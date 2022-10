La società sostenibile? E’ quella a 2.000 watt

In un’ ipotetica e futura società sostenibile, ciascun abitante della Terrà potrà disporre di una quota di energia giornaliera pari a 2000 watt. Il calcolo, seppur grossolano, l’ha fatto Svizzera Energia, un progetto speciale della Federazione elvetica per sviluppare l’utilizzo consapevole delle risorse energetiche. Cosa significa per i nostri attuali stili di vità? Molto, ma non tanto da dire che è impossiible.

Non bastano investimenti, leggi e i divieti

La premessa è che non raggiungeremo gli obiettivi climatici fissati a Parigi (emissioni zero nel 2050) se gli sforzi non saranno giusti, equi e condivisi. Se cioè l’eneregia disponibile sul Pianeta non sarà distribuita e utilizzata in egual misura da ogni essere umano vivente.

Non saranno sufficienti leggi e divieti nè colossali investimenti in nuove tecnologie di produzione da fonti rinnovabili e stoccaggi di energia. In altre parole non ci salveremo soltanto con le decisioni piovute dall’alto, ma ciascuno di noi dovrà decarbonizzare la propria vita nei comportamenti quotidiani: mangiare meno carne, guidare di meno, viaggiare di meno, elettrificare la casa e l’auto, non sprecare energia.

La sfida dei comportamenti individuali

I nuovi comportamenti possono essere vissuti come un’imposizione che contrasta con i nostri desideri e le nostre abitudini, ma anche come una realizzazione, un atto etestico, quasi una performance artistica. Un pò come intraprendere una dieta e ogni giorno verificare, con soddisfazione, che la bilancia ci dà soddisfazione.

Tenenedo anhe presente che ciò che per noi popoli ricchi può essere un sacrificio, per la stragrande maggioranza degli abitanti del Pianeta rappresenterebbe l’affrancemento dalla povertà energetica, dalla fame e dalla necessità di emigrare.

Svizzera Energia ha concretizzato questo “sogno” creando la Società dei 2.000 watt, con sede a Zurigo e Basilea. La Società dei 2000 watt ha effettuato il calcolo “alla svizzera”, schematico ma ineccepibile, di quello che dovrebbe e potrebbe essere un accesso sostenibile, equo e condiviso all’energia. L’ ha fatto dividendo tutta l’energia disponibile per il numero di esseri umani vivi. La quantità giornaliera per ogni abitante risulta così ammontare a circa 2.000 watt. Oggi gli europei utilizzano in media circa 6.000 watt a persona; i cinesi, 1.500; i bengalesi, 300; gli americani, 12.000.

Sorpresa: con 2000 watt non si sta così male

Come sarebbe vivere con 2.000 watt e quindi utilizzare solo la tua giusta quota? Gli svizzeri che l’hanno provato hanno scoperto che non è male.

Non hanno subìto grandi privazioni e riferiscono della soddisfazioni extra di vivere non solo virtuosamente, ma anche con stile. La vita quotidiana è diventata una realizzazione, un atto estetico, come la performance art.

Il manifesto della Società a 2000 Watt