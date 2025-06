La Smart non vende, perché? Io ne sono felicissimo…

La Smart non vende, non riesco a capirne il motivo, scrive Nicola, che una Smart #1 la possiede e ne é più che soddisfatto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La Smart non vende, che cos’ha che non va?

“Sono un felice possessore di smart #1 brabus. Da appassionato d’auto come sempre faccio valuto bene prima di acquistare e, dopo essermi informato bene, ho deciso di prendere la smart. Dopo quasi un anno sono estremamente soddisfatto dell’auto. Trovo che sia originale, divertente e molto tecnologica ed a mio parere anche al giusto prezzo( 38000 euro con incentivi) e ritengo che quello che offre in termini di prestazione, stile ed accessori non ci siano concorrenti allo stesso prezzo. Vorrei però chiedervi, però forse sarò di parte, come mai questa auto non sta riscuotendo tanto successo?

Le auto piacciono, ma il riscontro commerciale non c’è

Per strada molti sono affascinati e rimangono colpiti, ma noto che pochi la conoscono. Non ci sono campagne pubblicitarie in strada e neanche in TV…. gli esperti ne parlano poco anche se nei test trovati in rete molti ne parlano bene. Non capisco commercialmente il nuovo corso di smart, che forse rispetto alle altre case spinge per un prodotto a suo modo valido aperto ad un mercato globale. E non settoriale, che non necessita di visibilità pubblicitaria o commerciale particolare. Certo in Italia sappiamo lo scetticismo e le campagne denigratoria nei confronti dell’elettrico, Ma non capisco ancora come un auto valida ed al giusto prezzo, non riesca ad imporsi nel ns mercato nonostante piaccia. Cosa ne pensate voi esperti e quali analisi date al nuovo corso smart”. Nicola

Non è facile capovolgere l’identità di un marchio

Risposta. Non è facile modificare una brand identity che si è consolidata nei decenni. Passando da simbolo delle microcar a produttore di Suv di una certa dimensione, per di più elettrici. Ricordiamo che in passato il marchio Smart non ha avuto gran fortuna neppure quando ha lanciato una 4 posti (la ForFour) o una RoadsterCoupè. I numeri del 2025 dimostrano, anche in Italia, che la trasformazione Smart non è ancora stata digerita. Della #1, che resta il modello più venduto, nei primi 5 mesi del 2025 si sono venduti solo 271 pezzi, poco più di 50 al mese. Troppo poco, serve un cambio di marcia.

