Smart EQ: il prezzo vero in concessionaria a 21 mila euro

Smart EQ, quanto mi costi? I listini ufficiali, si sa, non dicono tutta la verità. Noi andiamo direttamente in concessionaria, come potenziali clienti. Proseguendo nella nostra serie-verità che già conta i preventivi di Renault Nuova Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, e-Up Volkswagen, eNiro Kia e Kona Hyundai. Oggi tocca alla piccola di casa Mercedes, ormai disponibile solo in versione a batterie. E seconda solo alla Zoe nella classifica delle elettriche più vendute in Italia nel primo semestre 2020: 1.195 contro 2.061.

Smart EQ: la venditrice ci spiega la ricarica a 22 kW

Un’avvertenza. Questi prezzi sono validi fino al 31 luglio e ancora non vengono applicati quelli con il nuovo eco-bonus fino a 10 mila euro in vigore da agosto. Con il quale il prezzo potrà scendere ulteriormente. Iniziamo dalla valutazione della concessionaria bolognese a cui ci siamo rivolti, senza mostrare il tesserino da giornalisti.

L’addetta alla vendita è stata molto puntuale nelle risposte e ha messo ben in evidenza i benefici della scelta elettrica. In particolare si è intrattenuta sulla velocità di ricarica – solo 40 minuti nelle colonnine da 22 Kw – che rimedia all’autonomia, oggi limitata, della Smart: 150 km. Del resto questa è chiaramente un’auto da città, l’ideale per chi può ricaricare, anche con basse potenze, nei tempi morti a casa o in ufficio.

Smart EQ: scegliamo la ForFour, differenza minima

In concessionaria c’è pure un ultimo esemplare della “vecchia” versione a quattro posti (ci farà un preventivo specifico). Ispezioniamo le auto: per essere una compatta, la Smart EQ offre un buon comfort e abitabilità, e chiediamo un preventivo per la Smart forfour EQ. “Il prezzo non si discosta molto dalla ForTwo a due posti“, parola dell’addetta alle vendite. E noi, avendo una famigliola di quattro persone, ci concentriamo sulla quattro posti. In effetti la differenza nei listini è di poche centinaia di euro e gli sconti sono gli stessi.

Listino da 24.949 euro, con optional e spese si vola a 29.717, ma poi si scende a 27.200

Il listino da cui si parte è fissato a 24.949 (qui il sito ufficiale Smart). Ma si inizia a prender quota velocemente. Si aggiungono gli 880 euro di messa in strada, 297,25 di spese tra IPT, diritti e bolli e ci vengono proposti ben 3.591,26 euro in optional. Alcuni fondamentali, come il caricatore da 22 Kw di cui ci ha parlato la venditrice. Il pacchetto Passion incide parecchio, visto che costa 2.320 euro. Ed infine 256,30 sono per il “Tridion in graphite grey metallic”. La somma totale ci porta a ben 29.717 euro, ma ci viene applicato subito uno sconto da 2.000 euro, che ci consegna un prezzo finale da 27.200 euro. Diciamo che per la versione a due posti, la più venduta, siamo circa sui 26.500.

Con l’ecobonus prezzo finale a 21.200, wall-box inclusa

Abbiamo una vecchia utilitaria da rottamare, che ci consente di fruire di tutti i 6.000 euro statali (senza sono 4.000), che portano il prezzo della ForFour a 21.200 euro. Con la versione a due posti, qualche centinaio di euro in meno. L’offerta comprende anche il montaggio della wall-box e tutti i cavi necessari, il che va considerato. Abbiamo esperienze di altre marche e modelli con i quali il cavo viene proposto a parte. E in quel caso si spendono ben oltre 500 euro, che fanno lievitare il vero “prezzo finito”. Per la cronaca: come si diceva in salone hanno esposto l’ultimo modello della versione precedente, che ci viene offerto a 20.000 euro.

E con i nuovi incentivi? Si scenderà sotto i 20 mila

Sul bonus statale, in vigore dal 1° agosto, in concessionaria non danno per il momento spiegazioni. È chiaro che ogni giorno bisogna vendere le auto e non rimandare. Resta il dubbio che assilla tanti lettori che si sono fatti fare un preventivo in queste settimane. Ovvero: nella norma si parla di 10 mila euro totali, ma non tutti a carico dello Stato. Per passare da 6 a 10 mila euro di incentivo, è previsto che il venditore applichi a sua volta uno sconto di 2 mila euro, che lo Stato “pareggia” con altri 2 mila euro. Secondo logica, quindi, come minimo dal nostro preventivo si devono scalare altri 2000 euro di contributo pubblico ed arrivare a 19.200. Il concessionario, che in questo preventivo ha già indicato un suo sconto da 2.000, lo raddoppierà? Difficile, anche se in tal caso il prezzo si farebbe davvero interessante. Ben vengano comparazioni e confronti, ma sappiamo bene la che Smart ha una sua unicità e una sua forte comunità di appassionati.

