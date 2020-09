La Skoda Citigo-e fuori produzione, la e-Up ancora no

La Skoda Citigo-e iV non è più in produzione, mentre la sua omologa a marchio Volkswagen, la e-Up, ha già esaurito le auto disponibili per il 2020. Se ne riparla l’anno prossimo.

La Skoda Citigo iV era la più economica sul mercato

Sono le elettriche più a buon mercato (la Citigo in particolare), ma purtroppo ce n’è poca o nessuna disponibilità. I media tedeschi fanno sapere che la piccola Skoda a batterie ha proprio finito il suo ciclo di vita. Il direttore Vendite & marketing del marchio boemo del gruppo VW, Alain Favey ha tagliato corto, in una dichiarazione ad Autocar : “Citigo ha finito, per quanto riguarda l’Europa siamo esauriti, non abbiamo più auto. E non ci sarà una sostituzione, non abbiamo intenzione di produrre un’auto di queste dimensioni in futuro”. Amen.

Quanto alla Volkswagen e-Up, il portavoce della Casa ci ha spiegato: “In Italia abbiamo finito le quote della e-up! e quindi non è più ordinabile. Dovremmo riprendere a venderla entro la fine dell’anno per le quote 2021“. Stessa situazione in Germania, dove la Volkswagen ha fatto sapere che “a causa del forte aumento della domanda di veicoli elettrici, abbiamo deciso di rimuovere temporaneamente la e-Up dai listini”. I tempi d’attesa per le consegne erano arrivati addirittura a 16 mesi.

In Italia 1.451 e-Up vendute in 8 mesi, ma…

In effetti la e-Up ha avuto un successo inaspettato, grazie anche ai forti incentivi, fino a diventare uno dei modelli Volkswagen più richiesti. In Germania la piccola elettrica, con l’Iva ridotta al 16%, costa di listino 21.421 euro, ma con l’eco-bonus lo sconto è di 9.480, portando il prezzo vero a 11.941 euro “Era quasi come se tutti coloro che erano interessati alla e-Up avessero premuto contemporaneamente il pulsante di ordinazione“, ha detto il capo del marketing Juergen Stackmann al sito KFZ-Betrieb (qui).

In Italia nei primi otto mesi dell’anno si sono vendute 1.451 e-Up (terzo posto assoluto tra le elettriche). Ma la potenzialità di mercato sarebbe stata ben maggiore, se ci fossero state macchine disponibili per le consegne. Ora se ne riparla nel 2021, ma la Volkswagen sembra concentrata soprattutto sulla nuova generazione di auto elettriche ID, con una nuova piccola in arrivo entro tre anni.