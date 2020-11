La settimana in 4 news: la Leaf ribassa, la ID.3, il Transit…

La settimana in 4 news, dalla Nissan Leaf che prepara novità nel prezzo alla Ford che lancia il Transit elettrico, dai numeri di vendita della ID.3 alla Porsche…

La settimana… / Nissan rivede i prezzi della 62 kWh

Cominciamo dalla Leaf: dal 16 novembre inizierà la produzione del model year 2021, con una versione più economica della versione con batteria da 62 kWh. Il nuovo prezzo per ora è stato annunciato solo per il Regno Unito, con una riduzione media del 4,6%. Nell’allestimento-base e + N-Connecta ora la Leaf costa 32.695 sterline (36.240 euro), al netto dell’incentivo governativo di 3.000 sterline. Ridotto di 1.685 sterline anche il prezzo della top di gamma, la e + Tekna 62kWh, a 34.710 sterline (38.477 euro). Visti i doveri regimi fiscali, sarebbe sbagliato pensare che i ribassi vengano applicati allo stesso modo nei listini continentali. Ma ci si aspetta che l’adeguamento avvenga presto anche in Italia, per rendere più competitiva la Leaf rispetto alla concorrenza. In particolare rispetto alla nuova Volkswagen ID.3, che nella versione da 58 kWh costa 37.350 euro (qui il nostro Listino)

La settimana… / Ordini a quota 38 mila per la VW ID.3

A proposito di Volkswagen ID.3: come vanno le vendite dell’auto che dovrebbe rinverdire i fasti della Golf e del Maggiolino? Un primo bilancio l’ha fatto, a sei settimane dall’inizio delle consegne, un portavoce di Wolfsburg, parlando all’agenzia di stampa tedesca Dpa: “Finora ci sono stati circa 38.000 ordini e più di 14.000 veicoli sono già stati consegnati“. Ricordiamo che la prima ID.3 era stata ritirata da un cliente a Dresda a metà settembre. Durante l’assemblea degli azionisti tenuta in settimana, la VW ha ribadito di voler diventare leader mondiale nei veicoli elettrici a batteria. Non solo grazie alla ID.3, ma anche e soprattutto al cross-over ID.4, di cui presto inizieranno le consegne.

Il Ford Transit elettrico si svela in diretta giovedì 12

Non solo auto, il mercato dell’elettrico sta crescendo anche nei veicoli commerciali, un settore in grande crescita grazie all’e-commerce. Ora è la Ford ad annunciare che è pronta la versione a emissioni zero del Transit, uno dei furgoni più venduti al mondo nelle versioni endotermiche. Presentazione in diretta web giovedì 12 novembre.