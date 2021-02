La sentenza di Harvard: il PM2.5 da idrocarburi fa 8,7 milioni di morti l’anno

Il particolato PM2.5 rilasciato dalla combustione di idrocarburi uccide 8,7 milioni di persone all’anno. Non lo dice Greta Thunberg o il WWF, ma una delle più prestigiose università del mondo. Harvard University per l’esattezza, che ha condotto una studio assieme all’Università di Birmingham, all’Università di Leicester e all’ University College London (UCL) su dati 2018. Lo studio è appena stato pubblicato sulla rivista Environmental Research.

I ricercatori hanno preso in esame un particolare tipo di inquinante atmosferico: il particolato (PM) 2.5, che si riferisce a particelle molto sottili (meno di 2,5 micron di dimensione). Quindi non le più grossolane e meno dannose PM10, prodotte anche da varie fonti come caminetti, stufe a pellet, agricoltura e più volte citate in Italia dalla lobby dei negazionisti. Il particolato PM2.5 deriva in gran parte dagli scarichi di automobili e camion e in generale dalla combustione di idrocarburi.

Ecco come uccide il PM2.5 da idrocarburi

A causa delle loro piccole dimensioni, queste particelle possono penetrare nei polmoni e nel flusso sanguigno e, attraverso l’esposizione cronica, portare a problemi di salute come asma, cancro ai polmoni, malattia coronarica e ictus.

La professoressa Eloise Marais dell’UCL, coautrice dello studio, spiega: «I rischi di inalare queste particelle, note come PM2.5, sono ben documentati. Il nostro studio si aggiunge alla crescente evidenza che l’inquinamento atmosferico derivante dalla continua dipendenza dai combustibili fossili è dannoso per la salute globale. Non possiamo in buona coscienza continuare a fare affidamento sui combustibili fossili, quando sappiamo che ci sono effetti così gravi sulla salute e alternative praticabili e più pulite».

Lo studio si è basato su valutazioni della concentrazione da PM2.5 ottenute da osservazioni satellitari e di superficie. Esso sono in grado di distinguere tra PM2.5 derivante da combustibili fossili e quelli provenienti da altre fonti, come incendi e polvere.

Gli scienziati hanno utilizzato un modello di chimica atmosferica sviluppato ad Harvard che individua i dettagli più fini. Combinando questo con le stime delle emissioni di diversi settori come la produzione di energia, i trasporti e l’industria. Il team ha quindi utilizzato simulazioni chimiche ossidanti-aerosol della NASA per calcolare le concentrazioni di inquinamento da PM2.5 da idrocarburi in luoghi diversi, con il suo sistema in grado di dividere l’intero globo in segmenti di appena 50 x 60 km (31 x 37 mi).

Il tasso di mortalità cresce con l’inquinamento

Combinandoli con i dati su dove vivono le persone, il team ha tratto conclusioni più dettagliate sul tipo di aria che respirano quotidianamente. Ha quindi sviluppato un modello di valutazione del rischio basato sui legami tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento da PM2.5, anche a basse concentrazioni, e gli esiti sulla mortalità.

Ha così riscontrato un tasso di mortalità molto più elevato derivante dall’esposizione a lungo termine alle emissioni di combustibili fossili. Gli autori concludono che nel 2018 le emissioni di PM2.5 da idrocarburi sono state responsabili di 8,7 milioni di morti. Questo è quasi un quinto, o il 18%, del totale globale.

Energie alternative sempre più urgenti

«Spesso, quando discutiamo dei pericoli della combustione di combustibili fossili, è nel contesto della CO2 e dei cambiamenti climatici e trascuriamo il potenziale impatto sulla salute degli inquinanti co-emessi con i gas serra», afferma il coautore Joel Schwartz, Professore di epidemiologia ambientale all’Harvard. Questo studio, aggiunge vuole essere «un messaggio chiaro ai responsabili politici e alle parti interessate sui vantaggi di una transizione verso fonti energetiche alternative».

Fonte: Harvard University , University College London