La seconda auto sarà elettrica: consigli?

La seconda auto potrebbe essere una Twingo elettrica usata? Lo chiede Enrico. Un altro lettore ha un budget di 35 mila euro e chiede consigli. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti scrivete alla nostra mail info@vaielettrico.it

La seconda auto potrebbe essere una Twingo usata a 17.900? O aspetto…?

“Ho intenzione di acquistare una seconda auto elettrica per il tragitto casa-lavoro. Ho però alcune domande:

– mi conviene aspettare l’incentivo? Per la seconda auto è accessibile o vale solo se rottamo la vecchia auto termica?

– ho trovato una Renault Twingo Intens a Euro 17.900 con 2.900 km immatricolata 11/2021. Se non posso accedere all’incentivo, forse conviene acquistare questa auto?

Grazie dell’aiuto perché è molto complicata la questione e mi sto avvicinando a questo mondo con molte domande. Saluti“. Enrico Bottini

La seconda auto? Meglio aspettare i nuovi incentivi

Risposta. Conviene sicuramente aspettare l’incentivo: potrebbe pagare la sua Twingo nuova (e quindi immatricolata nel 2022) meno dei 17.900 euro richiesti per l’usato. Da quel che ne sappiamo, l’attesa non dovrebbe essere lunga. Il governo deve solo decidere quanti soldi destinare ai bonus di quest’anno, cosa che è tenuto a fare entro il 31 marzo. Ma la situazione di mercato (l’Italia è il peggiore in Europa) indurrebbe, con un minimo di buon senso, ad accelerare i tempi. Quanto all’importo dell’incentivo, le bocce sono ancora in movimento, anche per la forte pressione da parte dei costruttori a rinunciare al tetto massimo di 35 mila euro. Ovvero al prezzo oltre al quale non si ha diritto ad alcun bonus. Ma comunque l’incentivo ci sarà anche senza rottamazione, sia pure di un importo inferiore.

Ho un budget di €35.000, più una VW Golf 6 da dare in permuta…

“Vorrei un consiglio per l’acquisto di un’auto elettrica, budget massimo 35.000 euro. Ho una Golf 6 valutata a 6.500 euro, ho anche un box auto dove ricaricare, uso l’auto in città e un volta ogni mese faccio una gita fuori porta di massimo 100/150 km, siamo in tre in famiglia.Grazie e attendo risposta“. Marco Barteoletti.

Risposta. Con un budget di 35 mila euro (che diventano 41.500 con il valore della permuta) la scelta è ampia. Per prendere una decisione ponderata, come già risposto al lettore sopra, è d’obbligo attendere che il governo approvi gli incentivi 2022. Secondo la prima bozza pubblicata, il tetto massimo del prezzo dell’auto per accedervi dovrebbe essere proprio di poco più 42 mila euro. Quindi in perfetta linea con il suo budget. In questo importo rientrano anche Suv come la Skoda Enyaq iV, nella versione 60, con 62 kWh di batteria e 413 km di autonomia omologata. Oppure auto “normali” come la nuova Renault Megane, anche qui nella versione 60, con batteria 60 kWh e autonomia 400 km. Se invece preferisce le tedesche, c’è la Volkswagen ID.3, con 58 kWh e 426 km di autonomia. Il consiglio è: in attesa degli incentivi, vada a vedersele e a provarle. In modo da essere pronto quando arriva il bonus: meglio bloccarlo subito, visti i precedenti…

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it