La mia seconda auto sarà elettrica, ma quanti km fa?

La mia seconda auto la vorrei elettrica, ma quanti km fanno veramente le citycar? Lo chiede Pierluigi, un lettore veronese un po' spaventato. Vaielettrico risponde.

La mia seconda auto…/ “È il venditore stesso a dirmi: occhio all’autonomia vera…”

“Dopo lungo meditare, e letture attente del vostro sito, abbiamo deciso che un’elettrica può fare al caso nostro. Soprattutto per l’uso di mia moglie, come seconda macchina di casa. Ovviamente non vogliamo spendere una fortuna e quella che mio padre chiamava un’utilitaria (oggi citycar…) farebbe al caso nostro. Mi sono fatto un po’ di preventivi nella mia zona, Verona, e non sono proprio auto a buon mercato. Ho trovato venditori un po’ sulla difensiva, come se fossero costretti a trattare un oggetto che non amano. Ma soprattutto mi ha colpito la frase buttata lì con aria sibillina dall’addetto di una grande Casa francese: “Occhio all’autonomia vera, non guardi a quel che dichiarano, potrebbe avere sorprese…”. Vengo alla domanda: quali sono i numeri a cui credere? Non esistono dei protocolli per tutelare gli acquirenti?“. Pierluigi.

La mia seconda auto… / I dati per farsi un’idea reale

Marca e modello Autonomia dichiarata km Autostrada consumi in kWh/100km Autostrada autonomia in km Consumi su strada kWh/100km Autonomia su strada km Prezzi da € Fiat 500 322 21,9 170 16,4 227 32.100 Renault Zoe R135 386 24,3 214 17,1 304 36.250 Volkswagen e-Up 250 21 154 11,5 280 25.850 Dacia Spring 230 n.d. n.d. 15,1 182 19.900 Peugeot e-208 340 24,2 190 18,2 255 33.850 Honda e 222 31,6 112 20,5 173 35.900

I consumi reali, in autostrada e fuori, sono rilevati da L’Argus. Il test è stato svolto con velocità in autostrada di 130 km/h e fuori autostrada con velocità 50, 70, 80 e 110 km/h. Con una sola persona a bordo delle auto.

Risposta. È corretto che i venditori mettano le carte in tavola, avvertendo che l’autonomia ufficiale (WLTP) spesso non corrisponde a quella riscontrata nell’uso reale. Viaggiando in città ci siamo, in molti casi si fanno anche più km del range dichiarato. Ma se la velocità aumenta (soprattutto in autostrada) e il freddo è intenso (tagliando l’efficienza delle batterie), la percorrenza diminuisce, in modo anche sensibile. Ne abbiamo parlato più volte, pochi giorni fa rispondendo a un lettore preoccupato per la sua 500. Quali sono dunque le autonomie reali? Dipende dall’uso che ognuno di noi fa dell’auto, in quali condizioni e a quale velocità. Usando o meno la frenata rigenerativa.ecc. ecc. Una stima media è stata fatta di recente dalla testata francese L’Argus, in autostrada e fuori: nella tabella sopra abbiamo estrapolato i valori per alcune citycar.

Piccolo è bello, ma in autostrada ai 130…

Anche i test della rivista francese confermano che ai 130 in autostrada l’autonomia quasi si dimezza rispetto al range medio dichiarato. Solo la Zoe, tra queste “piccole”, va oltre i 200 km reali. Chi possiede una citycar elettrica sa che, se vuole fare un po’ di strada, meglio mettersi tranquilli è andare più a 100-110 che 130, risparmiando le batterie. Del resto ci sono macchine, come Dacia Spring e Honda e, che nascono per un uso cittadino. Da questo test esce bene la Volkswagen e-Up, che pur essendo un modello un po’ datato (spesso non disponibile in Italia), “regge” bene in autostrada e fuori. Mentre sono esorbitanti i consumi della Honda. Infine, un accenno ai prezzi. Nella tabella trovate i valori di listino, a cui togliere gli incentivi, statali (6 o 4 mila euro a seconda che si rottami o meno) ed eventualmente locali. E poi ci sono gli sconti, in alcuni casi notevoli.