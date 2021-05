La scelta della prima EV di Andrea / Vaielettrico risponde

La scelta della prima auto elettrica di Andrea: la Renault Zoe può fare al caso suo? E Franco vuole un modello con più autonomia e chiede…/ Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

La scelta per chi fa 50 km al giorno

“Sono Andrea da Roma, leggo spesso i vostri link, e volevo chiedervi cosa pensate della Renault Zoe. Vorrei acquistare la mia prossima auto elettrica e volevo cominciare con una piccola, che cosa ne pensate???? Faccio 50 km al giorno, può andare bene….?“.

Risposta. La scelta non dipende solo da quanti km si fanno al giorno e, quindi, dall’autonomia. Entrano in gioco anche il budget, lo spazio interno che si vuole avere a disposizione…La Zoe è omologata per oltre 390 km di range e sicuramente soddisfa le esigenze di chi fa 50 km al giorno come Andrea. Tanto più se si ha la possibilità di ricaricare rientrando a casa la sera. Di una cosa, però, bisogna essere consapevoli: se quei 50 km sono di autostrada, l’autonomia reale della Zoe con i climi più freddi scende a 230-240 km al massimo. È un calo che vale per tutte le elettriche, ma che su questa Renault non ci aspettavamo così accentuato. Alternative? Nella stessa fascia di prezzo (la Zoe parte da 34.450 euro) ci sono la Peugeot -208 (33.850) e l’Opel Corsa-e (32.400), che però dichiarano qualche decina di km di autonomia in meno. Stesso discorso per la versione City della Volkswagen ID.3 (34.800) e per la Skoda Enyaq 50 (35.950), decisamente più grandi. L’ideale sarebbe provarle tutte. Senza scartare la Fiat 500, se non si ha bisogno di tanto spazio (29.900 nella versione con 320 km di range). I prezzi sono al lordo di incentivi e sconti.

I dubbi di Franco: batteria, trazione dietro, polizza…

“Sono in procinto di cambiare auto e vorrei pensare un po’ di più all’ambiente passando ad un’elettrica. Ho già riflettuto su un sacco di cose richieste, dall’autonomia a come ricaricare, a quale modello ed ai costi di ricarica ed assicurazione. Visto i costi superiori, non mi sento di sottovalutarli. Vorrei chiedervi informazioni su alcuni dubbi rimasti:

1) usando la vettura al 90% in città per una ventina di km al giorno, (andata e ritorno 2 volte), vorrei comunque scegliere una batteria superiore ai 70kW per potermi garantire anche week end fuori porta. Quale metodo di ricarica preferire per la sua durata nel tempo, considerando di avere la wallbox a disposizione?

2) la trazione posteriore, prevalente sulle EV, su percorsi bagnati o con poca aderenza può essere difficile da gestire per chi arriva da una trazione anteriore? O queste vetture sono dotate di controlli elettronici che le rendono molto sicure? Il primo pensiero va sempre ai tanti video di supercar che al primo colpo di gas diventano ingovernabili.

3) i costi di assicurazione, ultimo quesito. Dovrebbero essere più ragionevoli, vista la mole di sistemi (adas) che offrono le elettriche. Perché non presentate prodotti assicurativi (se esistono) creati specificamente per le EV?“. Franco.

La scelta: non serve un modello da 70 kWh e più

Risposta. Le facciamo noi una domanda, Franco. È il caso di spendere un botto per una macchina con un pacco-batterie da 70 kWh e più quando in genere si fanno una ventina di km al giorno? Per di più in città…Non è solo questione di prezzo d’acquisto: più batteria equivale a più peso e più consumi. A nostro modo di vedere, per le sue esigenze, può bastare un modello con 50 kWh, e un’autonomia vera sui 250-300 km. Dopo questa percorrenza, in genere una sosta si fa e queste macchine ormai ricaricano nelle stazioni ad alta potenza, in una mezz’oretta. Quanto alla trazione dietro, non si faccia soverchi problemi: l’elettronica di bordo mette al riparo dal rischio di “ingovernabilità”. Quanto al costo dell’assicurazione, i signori delle polizze sono abituati a ragionare con le statistiche e per ora i numeri sulle auto elettriche sono parziali, soprattutto in Italia. C’è chi dice che con le EV si ha paura di consumare l’energia della batteria, e quindi si va più piano correndo meno rischi. E chi invece sostiene che le EV sono usate soprattutto in città, ambiente notoriamente più pericoloso. Si naviga a vista, chiedendo più preventivi per trovare una compagnia iscritta al primo dei due partiti.