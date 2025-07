La Sardegna in Tesla: ricariche, spesa…

La Sardegna in Tesla Model Y: nella nostra serie Estate Elettrica, Luca condivide un bilancio della sua vacanza nell’isola, con ricariche, spesa…Per condividere la vostra di Estate Elettrica scrivete a info@vaielettrico.it

di Luca Sorito

“V orrei fare un breve resoconto del primo viaggio in elettrico fatto in Sardegna con una Tesla Model Y RWD Standard Range (famiglia di 4 persone), arrivatami a fine febbraio 2025. Prima di questo viaggio avevo fatto solo un paio di week-end con un range tra andata e ritorno di 400km.

La Sardegna in Tesla, tra Supercharger e altre colonnine (e mare)

Abitiamo tra Milano e Pavia, partiamo in direzione di Genova per imbarcarci (caricato a casa, FV+ batteria di accumulo). Giunti in Sardegna abbiamo usufruito del supercharger Tesla a Olbia e successivamente a Oristano (gli unici due nell’isola). Per il resto ho usato Enel X , Be Charge e Nextcharge. Non ho tessere RFID, ho sempre utilizzato l’app EVDC , in un paio di casi ho dovuto utilizzare l’app dell’operatore della colonnina. E in un solo caso, colonnina Enel X non funzionante, ho dovuto chiamare l’assistenza per sentirmi dire che avevano aperto un ticket 5 giorni prima (male male). Mi indicano una colonnina a 5 km, dove arrivo con circa il 20% di batteria: l’unico momento “critico” della vacanza. Nella Sardegna centrale le colonnine si contano sulle dita di una mano. Siamo stati a Sant’Antioco, battuto la costa di Oristano la Costa Smeralda: grossi problemi mai avuti, ma non ce ne sono molte e spesso devi spostarti per caricare. In un paio di occasioni colonnine attive da poco e non segnate da nessuna app.

Ansia da ricarica? Un po’ sì, era il primo viaggio lungo…

Conclusioni. Tolto il viaggio Casa-Genova a/r, in Sardegna abbiamo percorso circa 1.100 km. I costi delle ricariche sono stati alti (da 0.42€ a 0.69€/kWh), ma non avevo molta scelta. La spesa leggermente inferiore a quella che avrei avuto con la mia auto precedente (una Touran 1.6 TDI). Decisamente diverso il comfort di viaggio. Climatizzazione ottima e comodissima la possibilita di farla partire da remoto ( ci sono stati giorni con 40°). Famiglia sempre comoda e capienza dei bagagliai notevole. Autopilot base perfetto sulla nuova strada che da Olbia porta a Sassari e successivamente a Oristano. Il viaggio é stato fatto in compagnia di amici che avevano auto termica: ammetto che alcune volte gli spostamenti sono stati influenzati dal dover ricaricare l’auto questo mi ha pesato un pochino. Ansia da ricarica? Non posso dire zero, era la mia prima esperienza lunga di viaggio, ma alla fine ce la siamo sempre abbondantemente cavata. Credo che la Sardegna sia un bel banco di prova per viaggiare in elettrico. Buone ferie a tutti ” .

