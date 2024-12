La Sardegna è la prima regione italiana che ha approvato la legge sulle aree idonee. Tre mesi prima della scadenza. Il giorno prima la pronuncia della Corte costituzionale sulla moratoria. Una scelta propiziata dalla più brutale e violenta – ben tre attentati – campagna di fake news contro le rinnovabili. E la legge? Gli addetti ai lavori: “Non si riesce a fare un GW, altro che sei”. C’è preoccupazione come abbiamo ascoltato al convegno di Legambiente che si è svolto nel pomeriggio.

Una legge contro le rinnovabili (che in Sardegna chiamano “speculazione energetica”)

La legge è stata condizionata da un clima intimidatorio, come si legge anche nelle parole della presidentessa Alessandra Todde: «Quando siamo arrivati al governo della Sardegna, abbiamo trovato un territorio spaventato e abbiamo respirato la preoccupazione dei sardi rispetto alle speculazione energetica».

In tempi di alluvioni con centinaia di morti, siccità mai viste, produzioni agricole anche dimezzate e centinaia di migliaia di morti da inquinamento atmosferico la paura dovrebbe essere quella per le centrali a carbone ancora aperte.

Ma non solo. C’è anche l’energia elettrica prodotta dagli scarti del petrolio. Mostruosità ambientali e sanitarie con ricavi miliardari per i proprietari.

«Questa per noi è una sfida trasformativa che ferma la speculazione e blocca il consumo selvaggio di suolo». Quale speculazione ci sia e di quale consumo selvaggio di suolo ci sia non è dato sapere. L’agrivoltaico, per esempio, è una forma di tutela attiva delle produzioni agricole dai cambiamenti climatici (leggi). Insomma c’è del populismo in questa partita: «La Sardegna non si farà più calpestare ma gestirà la propria transizione ecologica ed energetica».

Stanziati 700 milioni per far decollare le comunità energetiche, ma l’autoconsumo offre un contributo limitato

In cosa consista questa “transizione energetica gestita” la Todde lo spiega così: «Da qui al 2030, circa 700 milioni andranno per le comunità energetiche, impianti fotovoltaici, accumuli di energia elettrica per autoconsumo, con incentivi – anche a fondo perduto – destinati a cittadini, Comuni, imprese, privati ed enti regionali e comunità energetiche».

Ma attenzione: anche riuscendo a spendere tutti i soldi l’autoconsumo non soddisfa minimamente i criteri della transizione energetica. L’ha ammesso perfino l’assessore regionale Emanuele Cani al forum di Legambiente

Sul punto l’assessore ha detto: «Noi non siamo contro l’eolico off shore, ma vista l’importanza del turismo, vogliamo valutare caso per caso. Con quattro parchi eolici in mare, uno e mezzo l’abbiamo già fatto, più un po’ di fotovoltaico ed eolico e si raggiungono gli obiettivi previsti per legge».

Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna, ha ribattuto: «Noi non vogliamo impianti che non si vedano, ma una cultura nuova del paesaggio». In altri termini la transizione e, quindi, gli impianti come risorsa di sviluppo. Opportunità per creare lavoro qualificato. «Apprezziamo l’impegno della Regione ma non è la legge che avremo voluto». Chiara e precisa.

Le critiche degli operatori: troppi ostacoli agli impianti

Paolo Rocco Viscontini – presidente di Italia Solare – si esprime così: «Non si capisce bene dove fare gli impianti. Anche Puglia e Sicilia registrano un sovraccarico di richieste di connessione, ma non si è sviluppata l’ostilità come in Sardegna con una campagna di informazioni quasi sempre errate».

Basti pensare al tema biodiversità «che è tutelata dal fotovoltaico, non è vero quello che si sostiene. Ad esempio non si usano pesticidi e diserbanti». E una verità: «Non ci sono alternative alle rinnovabili».

Simone Togni, presidente di Anev, ha sottolineato come «si sono messi in dubbio impianti che avevano concluso correttamente le procedure autorizzative. Si è aperta una fase di incertezza». Francesco Ferrante vice presidente Kyoto Club: «Per noi è una legge sbagliata. Non si riesce a fare un GW, altro che i 6 GW al 2030 previsti dagli obiettivi nazionali».

Mario Porcu di Sotacarbo ha esposto i numeri del fabbisogno elettrico aggiuntivi in Sardegna. «Sono 19,15 GW con 11 di elettrificazione diretta e 8 con Fer per idrogeno e combustibili sintetici. Se basta l’1% di suolo mi sembra esagerata la preoccupazione».

La legge nonostante non sia espansiva, provoca reazioni politiche molto contrarie: «Il tradimento del Popolo sardo è compiuto. Il Consiglio regionale ha fatto la volontà della Todde. Ora la Sardegna ha le aree idonee per l’installazione di mega impianti eolici e fotovoltaici. Perché ce lo chiede l’Europa! La legge Pratobello, invece, firmata da 210 mila sardi, carta straccia. Poi ci si stupisce se la gente non vada più a votare. Vergogna». E’ il post di Michele Pais – leghista ed ex presidente del consiglio regionale – che richiama la proposta di legge popolare firmato da 200mila sardi. Ma con l’ultima pronuncia dei magistrati sull’autonomia differenziata ha poco valore.

