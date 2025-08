La Sardegna brucia, ma il bersaglio sono le rinnovabili

Gli incendi tornano a devastare la Sardegna, e con loro divampa anche la polemica: nel mirino finiscono, impropriamente, gli impianti di energia rinnovabile. Una campagna sui social che persiste nel demonizzare l’energia pulita. Silenzio invece su centrali a carbone, energia dagli scarti del petrolio e i progetti di metanodotto.

La Sardegna brucia, ma il bersaglio sono i parchi eolici e fotovoltaici

Nei giorni scorsi, le immagini delle fiamme a Punta Molentis, a Villasimius, nel Sud dell’isola, sono diventate virali. Il rogo ha distrutto diverse auto parcheggiate dai bagnanti, fortunatamente senza causare vittime. L’incendio è stato accertato come doloso, e due persone del posto sono state arrestate. Il movente? Gli inquirenti parlano di una vendetta.

Le fiamme, purtroppo, non sono una novità: da decenni colpiscono l’isola con regolarità. Eppure, per molti, il problema sembrano essere i parchi eolici e fotovoltaici, tanto da arrivare a proporre misure paradossali come il divieto di installare impianti nei terreni bruciati. Eppure sono stati i siti delle rinnovabili a essere stati presi di mira dai piromani.

Una proposta assurda, soprattutto considerando che proprio i siti di energia rinnovabile consentono un monitoraggio ambientale più puntuale e continuo. Mentre si alimenta la polemica, crescono le soluzioni tecnologiche per prevenire e mitigare il fenomeno: tra queste, l’uso dei droni per la sorveglianza e l’intervento tempestivo.

Intanto sui social si legge di tutto: «State distruggendo la Sardegna, gli alberi, la macchia mediterranea, uccelli, api ecc. per 4 denari…». «Chi ci guadagna dagli incendi? Non i pastori, ai quali i pascoli verranno vincolati per legge per 10 anni. Ma se ai pastori vengono vincolati i pascoli, che se ne fanno dei terreni? Arriva il solito cialtrone dell’eolico, offre due soldi e via».

Incendi ed eolico? Anev smentisce: “Le turbine non ostacolano i soccorsi”

Il tema non si ferma ai social, l’anno scorso i deputati Cinquestelle Fenu, Fontana, Morfino e Costa hanno presentato alla Camera un disegno di legge che permetterebbe alle Regioni, nei loro piani di prevenzione incendi, di vietare l’installazione di pale eoliche nelle zone a rischio.

La proposta di legge (clicca qui) si basa su un documento della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna dove si sostiene che «la presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ulteriore e problematico ostacolo alla navigazione dei mezzi aerei ad ala fissa nei corridoi di approccio alle fiamme».

E’ vera questa connessione? Da Anev pensano il contrario e a suo tempo hanno risposto al progetto: «Le aree in questione sono sottoposte ad una meticolosa videosorveglianza, attiva 24 ore su 24, sia da parte degli operatori che dei produttori, che consente di prevenire qualsivoglia problematica».

«Gli aerogeneratori non determinano, né tantomeno facilitano, l’insorgenza di incendi boschivi – sottolineano da Anev -, così come non ostacolano l’arrivo dei mezzi di soccorso, essendo le turbine eoliche più basse rispetto all’altezza di volo dei Canadair. Per i soccorsi da terra, il raggiungimento delle aree interessate è facilitato dalle strade predisposte al passaggio dei mezzi necessari all’installazione e manutenzione degli impianti».

La nuova frontiera antincendio vola con i droni anche a propulsione solare

La Regione Sardegna ha risposto al tema con un nuovo concorso pubblico per la selezione di agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Si punta ad una graduatoria di 600 idonei. Bene ma oggi la lotta contro gli incendi oltre che sugli uomini deve fare affidamento sulla tecnologia. In particolare i droni, sempre più adottati per mitigare gli incendi.

Le ultime novità in questo settore saranno presentate a “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia).

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco utilizza vari modelli di droni negli interventi contro le fiamme in tutta Italia. I Carabinieri Forestali di Taranto stanno invece impiegando un drone con termocamera, reso disponibile grazie ad un protocollo siglato con la Regione Puglia. Sempre in Puglia, sono ripartite le attività di monitoraggio degli incendi con droni nel Parco naturale regionale Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, affidate dalla protezione civile di Lecce ai circoli di volontari di Marittima e Corsano. In Abruzzo, Polizia Locale di Avezzano ha attivato un servizio di sorveglianza aerea con un drone dotato di telecamera termica, destinato non solo al pronto intervento ma anche alla prevenzione.

Torniamo all’isola dove non ci si limita ad assumere nuovi professionisti. In Sardegna, è stato sviluppato un nuovo drone multirotore dotato di sistemi autonomi di intelligenza artificiale, mentre in Sicilia opera invece con successo un innovativo drone ad ala fissa e a propulsione solare, che consente di monitorare ampie aree di territorio per molte ore senza dover ricaricare le batterie.

