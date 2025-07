La rivoluzione energetica in Italia parte solo dal basso

La rivoluzione energetica in Italia? Può partire solo dal basso, da cittadini e imprese, visto l’ostracismo della politica e dei poteri forti dell’economia. È l’analisi di Paolo, un lettore bresciano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La rivoluzione energetica? Frenata dalla politica e da troppi interessi

“E se tutto il male non venisse per nuocere? Siamo in Italia, paese conservatore, poco propenso al cambiamento. Dove è più facile dire NO a tutto che ragionare su un si motivato e giustificato e l’esempio delle rinnovabili in Sardegna credo sia significativo. Siamo anche un paese dove le grandi aziende energetiche parastatali non hanno mai lavorato per i cittadini, ma per un loro interesse privato (statali le spese, privati gli utili). Dove abbassare i costi energetici per le industrie, per i privati e per le ricariche-auto non è assolutamente una loro priorità. La loro priorità è guadagnare il più possibile, disposti a spremere il pollo (noi) fino anche ad ammazzarlo. Vedi colonnine inutilizzate per i prezzi folli o aziende che scappano dall’Italia anche per i costi energetici. Nel frattempo un’azienda come ENI solo nel 2024 fa oltre 5 miliardi di utili, spinta da un governo che rema contro ogni iniziativa possa danneggiare lo status quo. Dal calcolo del costo energetico formulato in base a parametri obsoleti, che però permettono enormi guadagni fino al boicottaggio sistematico delle rinnovabili. Ha dovuto piegarsi, di malavoglia ad alcune imposizioni europee o ai vincoli necessari per usufruire dei soldi del PNNR, ma senza crederci e senza un traguardo futuro.

Lamentarsi non basta, aziende e privati si producano l’energia!

In Europa abbiamo esempi di tutt’altro ordine. In Spagna e Portogallo le grandi aziende energetiche e i governi hanno lavorato per abbassare i costi e sviluppare una politica energetica autonoma. Da noi non succederà probabilmente mai. Ed allora in questa situazione, dove non possiamo contare sul governo e ancora meno sulle grandi aziende energetiche, non ci rimane che fare da soli. Aziende e privati possono fare qualcosa che nessuno potrà mai portarci via: produrci noi l’energia! Per le industrie, per la casa, per ricaricare le nostre auto! Il prezzo alto dell’energia e i costi sempre più bassi degli impianti (in particolare il fotovoltaico) rendono particolarmente favorevole l’investimento… E allora FORZA! Chi può si dia da fare che li freghiamo noi questi speculatori! Invece di lamentarci e soccombere, facciamo partire dal basso la rivoluzione energetica“. Paolo da Brescia

Piano piano, ma ci stiamo arrivando

Risposta. In realtà è quello che sta già succedendo, anche se non con l’impeto auspicato da Paolo. Ovunque spuntano Comunità energetiche e progetti tra aziende e privati per auto-prodursi l’energia che si consuma. Sulla nostra mail riceviamo continuamente messaggi in cui si racconta di esperienze virtuose, anche sul piano economico. Citiamo tra le tante l’Ecovillaggio di Montale, a pochi km da Modena, con una robusta auto-produzione di energia, ricariche e un uso della vegetazione non solo come ornamento, ma come mitigazione dei cambiamenti climatici. Purtroppo il quadro normativo è quello che è, ma la strada è tracciata, anche se la velocità con cui la stiamo percorrendo non è la stessa di Spagna e Portogallo.

– Leggi anche: le 7 pale eoliche al Mugello, il Consiglio di Stato boccia Italia Nostra e Cai