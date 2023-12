La rivolta dei concessionari Usa: mettete un freno alle BEV

Anche negli Usa le vendite annuali di veicoli elettrici _ più di un milione nel 2023 _ hanno raggiunto volumi tali da suscitare le reazioni dei NO BEV. Ma quello che è successo a fine novembre ha dell’incredibile: oltre 4.000 concessionari automobilistici hanno firmato una lettera aperta al presidente Joe Biden per chiedere uno stop alla politica di sostegno alla transizione elettrica.

Appello a Biden: “Lo chiedono i clienti”

E lo fanno, dicono, in nome dei propri clienti. «E’ ora di dare un colpo di freno all’irrealistico mandato governativo sui veicoli elettrici» scrivono nell’ appello intitolato paradossalmente «Facciamo sentire la voce dei nostri clienti».

I concessionari sostengono che la domanda di veicoli elettrici «non tiene il passo con il grande afflusso di BEV che si stanno accumulando nei nostri piazzali».

Un assist a Donald Trump?

Tra i firmatari, però, troviamo anche venditori di carmaker che non commercializzano auto elettriche in America, come Honda e Toyota, o al contrario di brand che vendono solo auto elettriche, come Polestar.

C’è qualcosa che puzza, insomma, in questa levata di scudi che a molti è sembrata una mossa politica per tirare la volata elettorale al redivivo Donald Trump.

Anche perché i clienti, che si vorrebbero tutelare, non hanno alcun obbligo a rinunciare alle ICE, sottoposte soltanto a nuovi standard sulle emissioni imposti dall’ EPA (Environmental Protection Agency) e sui consumi di carburante imposti dal National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). La partita, quindi, si dovrebbe giocare tra i produttori di veicoli e la loro rete di vendita, anziché fra concessionari e Governo Federale.

La presa di posizione in nove punti, comparsa su un sito creato ad hoc, è stata criticata e contestata dai principali osservatori della transizione elettrica come Fred Lambert di Electrek , Jonathan M. Gitlin di Ars Technica e Patrick George di InsideEV.

Chiedono per esempio a quali politiche specifiche si oppongano i concessionari. Ai crediti d’imposta per gli acquisti di veicoli elettrici? Agli incentivi per le case automobilistiche che producono veicoli elettrici e batterie negli Stati Uniti? Ai finanziamenti federali per le infrastrutture di ricarica?

Invenduto da record (anche di Ice)

Dove sarebbe il danno per i clienti? E soprattutto: che senso ha chiedere un freno a misure volte proprio a risolvere, con l’innovazione, i vincoli di prezzo e di prestazioni che i concessionari stessi citano come disincentivi all’acquisto dei clienti?

Il fenomeno dell’invenduto, poi, è comune a tutto il mercato americano dell’auto, elettrico o termico che sia. Il record di giacenze, stimate in 2,4 milioni di veicoli, dipende dall’effetto combinato di aumento dei prezzi e alti tassi di interesse.

