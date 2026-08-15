La risposta di Ford a Slate: il nuovo pick-up elettrico Fanthom in vendita dal 2027







Ford prepara il debutto del Fathom, nuovo pick-up elettrico di medie dimensioni che entrerà in produzione nel primo trimestre del 2027. Il prezzo di partenza annunciato negli Stati Uniti è di “soli” 28.350 dollari. Sfida lanciata allo Slate Truck di Bezos?

Il Fathom sarà il primo modello costruito sulla nuova piattaforma Universal EV (UEV) e rappresenterà il punto di partenza della trasformazione dello stabilimento Louisville Assembly, destinato a diventare uno dei principali impianti Ford per i veicoli elettrici.

L’azienda ha investito 5 miliardi di dollari nel progetto, comprendendo anche il polo batterie BlueOval Battery Park Michigan.

Produzione più rapida e meno costosa

La novità più significativa riguarda il processo industriale alla base della creazione del Fathom. Il sistema produttivo è stato infatti completamente ripensato da Ford per ridurre tempi, componenti e costi di assemblaggio.

In fase realizzativa, il veicolo viene di fatto diviso in tre sezioni principali: parte anteriore, parte posteriore e pianale-batteria.

Per le sezioni anteriore e posteriore vengono utilizzate grandi fusioni in alluminio, che sostituiscono decine di componenti stampati e saldati. Secondo Ford, per costruire la struttura del nuovo Fathom saranno sufficienti due grandi fusioni, contro 146 componenti utilizzati per un pick-up come il Maverick.

La batteria diventa invece parte integrante dell’architettura del veicolo. Sedili, console e rivestimenti vengono montati direttamente sopra il contenitore dell’accumulatore, che costituisce il pavimento, mentre il pacco batterie viene installato dal basso.

Ford stima che questo nuovo processo permetterà di assemblare il Fathom circa il 40% più velocemente rispetto ai veicoli attualmente prodotti nello stabilimento. Il tempo risparmiato verrà in parte reinvestito in automazione e controllo qualità. Louisville Assembly dovrebbe infatti diventare lo stabilimento Ford con il più alto livello di automazione nella fase di assemblaggio finale.

Aggiornamenti software direttamente sulla linea

Un altro elemento interessante del processo produttivo riguarda la gestione del software. Ford ha infatti installato, per la prima volta, una stazione dedicata alla programmazione del software direttamente sulla linea diproduzione.

In questo modo gli aggiornamenti possono essere eseguiti mentre il veicolo procede lungo la linea, invece di richiedere un’operazione separata a fine produzione. La connettività 5G dello stabilimento permetterà inoltre agli operatori di effettuare diagnosi e controlli di qualità in tempo reale.

Un pick-up con ricarica V2L

A livello di prodotto finale, Ford promette che il Fathom avrà ampio spazio interno, nonostante le dimensioni da pick-up compatto. La dotazione comprenderà un grande display ad alta risoluzione, ricarica bidirezionale con funzione V2L, chiave digitale e compatibilità di serie con Apple CarPlay e Android Auto.

Particolarmente interessante sarà l’integrazione di Apple Maps direttamente nel sistema di navigazione. Il software offrirà indicazioni turn-by-turn e funzioni di pianificazione dei percorsi specifiche per veicoli elettrici.

Prezzo super. Si apre la sfida con Slate Truck?

Il Fathom entrerà in produzione nel 1° trimestre del 2027. Sarà il primo banco di prova di questa nuova strategia industriale, che potrebbe avere riflessi importanti anche sul prezzo finale del veicolo. A quanto si dice decisamente molto competitivo per il settore: 28.350 dollari (circa 24.500 euro).

Una prezzo da Slate Truck, per intenderci, che fino a ieri negli Stati Uniti sembrava non poter avere concorrenza a quelle cifre. Fino a ieri, appunto.