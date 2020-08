La riscoperta dell’idrogeno verde. Scorrerà nei gasdotti?

Come viaggerà l’idrogeno quando (e se) diventerà il carburante principe nell’autotrazione? Come arriverà dai luoghi di produzione alla rete di distribuzione? Un’ ipotesi è quella avanzata ai maggiori operatori europei del gas natural che hanno proposto di utilizzare la loro rete di distribuzione per creare una “spina dorsale dell’idrogeno in Europa”.

Rete europea all’idrogeno con 12 partner

L’idea è della francese Teréga e di altri dieci gestori dell’infrastruttura del gas europei che operano in nove Stati dell’Unione. Si tratta di Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam e Swedegas.

I dodici partner propongono di arrivare gradualmente a realizzare una rete di 6.800 chilometri entro il 2030, collegando varie “valli dell’idrogeno” in Europa. Entro il 2040, questa rete potrebbe raggiungere i 23.000 chilometri. Sarebbe costituita per il 75% dai tubi di gas naturale esistenti, convertiti per ricevere idrogeno puro e per il 25% da tubi posati ex novo.

Ma costerà fra 27 e 64 miliardi

Il costo per realizzazare questa rete è stimato tra 27 e 64 miliardi di euro. Si tratterebbe di un costo molto inferiore rispetto a quello di una rete completamente nuova. Il costo medio è stimato tra 0,09 e 0,17 euro per kg di idrogeno per 1.000 km percorsi.

A lungo termine potrebbero così emergere in Europa due reti di trasporto di gas parallele e complementari. Una rete dedicata al trasporto dell’idrogeno e una rete per il trasporto del metano, che a quel punto sarà prevalentemente bio.

Per Dominique Mockly, Presidente e CEO di Teréga, «questa rete europea per il trasporto dell’idrogeno consentirebbe all’Europa di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050 facendo affidamento sulle infrastrutture del gas esistenti, riducendo così al minimo il costo per il consumatore finale».

Bruxelles lancia la strategia dell’idrogeno

L’idrogeno sta registrando un impressionante ritorno di interesse. La Commissione europea ha pubblicato la strategia sull’idrogeno l’8 luglio scorso, definendo piani per lo sviluppo di idrogeno principalmente rinnovabile ottenuto dall’elettrolisi. E ha stabilito di proporre modifiche il prossimo anno alla legislazione Ue per includere le norme per i gas a basse emissioni di carbonio.

Uno studio commissionato dall’International Council on Clean Transportation ha rilevato frattanto che il prezzo medio di un chilo di combustibile prodotto per elettrolisi con l’energia solare o eolica diminuirà di circa il 50 per cento tra il 2020 e il 2050 negli Stati Uniti e in Europa.

Lo studio esamina tre scenari in base al fatto che l’elettrolizzatore – l’impianto che scompone l’acqua in idrogeno e ossigeno – sia collegato alla rete, a un generatore di elettricità rinnovabile, oppure sia collegato alla rete ma serva come deposito. Esamina anche tre tecnologie di generazione di energia rinnovabile, tra cui il solare su scala industriale, l’eolico onshore e l’eolico offshore.

Bruxelles ha in programma di costruire almeno 40 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030, di cui 6 GW saranno operativi entro il 2024. L’Europa investirà forti somme di denaro, eslusuvamente per sostenere la produzione di idrogeno senza emissioni (dall’acqua) anzichè idrogeno blu (dal gase naturale) e grigio (dal carbone) entrambi oggi molto più economici.

Quello “verde” costerà la metà nel 2050

Secondo un altro studio commissionato dalla ICCT, il prezzo al chilo di idrogeno prodotto in un idrolizzatore collegato alla rete è attualmente di 8,81 dollari. Scenderà a 5,77 dollari al chilo entro il 2050. Quello dell’idrogeno blu è attualmente di 2,36 dollari (2 euro) al chilo, secondo quanto prevede la strategia dell’Ue. Sempre secondo questa strategia, il prezzo di quello verde varia tra i 2,95 e i 6,49 dollari al chilo (2,5-5,5 euro).

Entrambi gli studi osservano che i prezzi sono sensibili alla localizzazione, quindi in realtà variano molto da un luogo all’altro. Ciò enfatizza l’importanza delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio. La strategia dell’Ue prevede quello che Oxford Energy definisce un approccio pragmatico: costruire infrastrutture di trasporto intorno ai maggiori utenti di idrogeno inizialmente in cluster e solo alla fine ampliarle in tutto il continente. In alcune parti del continente, l’idrogeno sarà trasportato attraverso gasdotti precedentemente utilizzati per il gas naturale.

Il problema: portarlo dove serve

Come osserva Oxford Energy in un’analisi della strategia dell’UE, ci sono solo 4,5 GW di progetti di idrogeno verde in fase di sviluppo. Se l’Ue vuole raggiungere il proprio obiettivo, avrebbe bisogno di circa 20-30 GW di progetti in cantiere, in modo da poterne approvare dal 20 al 30 per cento.

Se poi troverà applicazione diffusa nel settore dei trasporti sarà necessario creare anche una rete di stazioni di servizio, particolarmente costose anche per ragioni di sicurezza.

