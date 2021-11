Ad otto mesi di distanza dall’annuncio del suo rilancio, riparte finalmente anche la vita aziendale di Morris Garage, per tutti MG. Un marchio storico, oggi di proprietà della cinese SAIC, partito da un’officina inglese nell’ormai lontanissimo 1924 che oggi, a distanza di cinque anni dall’ultimo modello immesso sul mercato, ha deciso di ripresentarsi con una visione ben precisa.

Tre i punti fondamentali, descritti dal suo direttore marketing Edoardo Gamberini: «Il nostro sarà un impegno verso la mobilità del futuro, con l’attenzione verso i clienti e la voglia di portare prodotti che siano il più competitivi possibili». Riassumendo: auto elettriche a prezzi vantaggiosi che piacciano al cliente finale.

Riparte (in modalità elettrica) la storia di MG: la gamma prodotto

C’è soddisfazione anche nelle parole di Andrea Bartolomeo, country manager di MG Motor Italia, che annuncia l’arrivo sul mercato della MG Marvel R elettrica ma non solo: «Un Suv coupé che presentiamo con due potenze di batteria e tre allestimenti – precisa – ma che sarà solo la punta dell’iceberg della nostra offensiva».

Già, perché MG ha illustrato nella sua completezza la gamma di prodotti in arrivo sul mercato italiano: ben quattro modelli in cinque versioni, per un parco prodotto decisamente allettante. Perché si va dalle vetture 100% elettriche, comprensive della prima station wagon, alla MG ZS a benzina, che si affianca alla versione EV e viene presentata con un prezzo intrigante, solo 13.950 euro. E poi, oltre alla ZS e alla già citata Marvel R, spazio anche alla MG5 e alla EHS. Andiamo con ordine.

La nuova MG ZS, 100% elettrica e benzina

La MG ZS arriva sul mercato italiano nella versione a benzina con due motori, un 1.5 aspirato e un 1.0 turbo entrambi, ma anche con la sua proposta 100% elettrica, il cui arrivo negli MG Store italiani è previsto entro la fine dell’anno. Sarà offerta con due allestimenti, denominati Comfort e Luxury, e due varianti di batteria, Long Range da 70 kWh consentirà un’autonomia, dichiarata dalla casa, di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell’attuale modello. E una Standard Range da 50,3 kWh (autonomia di 320 km). La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo. Il prezzo? Quello di partenza è addirittura inferiore rispetto al modello precedente, da 33.490€ per la versione Comfort con batteria da 50,3 kWh, e da 37.990€ per la versione Comfort con batteria da 70 kWh.

La vera novità è la MG Marvel R Electric, che abbiamo anche potuto provare seppur parzialmente per quanto riguarda tempi e modi. L’ammiraglia MG (0-100 km/h in 4,9 secondi), che si presenta sul mercato con un prezzo a partire da 32.550€ per la versione Comfort RWD (con ecoincentivi però), offre interni spaziosi e raffinati, curati nei dettagli. Colpisce in particolare il touchscreen centrale da 19,4’’, che ricorda molto quello di Tesla, per gestire il nuovissimo sistema di connettività MG iSMART. Tre i livelli di allestimento (Comfort, Luxury e Performance, tutti con interni in pelle e Alcantara e impianto Bose a corredo) e due varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (RWD e AWD). L’allestimento Comfort e Luxury hanno la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 132 kW (180 CV), 410 Nm di coppia e un’autonomia WLTP di 402 chilometri.

Un motore in più sull’asse anteriore per la versione Performance

L’allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all’asse anteriore, che proietta quanto detto prima alla ragguardevole cifra di 212 kW (288 CV) e 665 Nm, combinati con un’autonomia di 370 chilometri. Tutte le versioni della Marvel R Electric sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un carica batterie di bordo trifase da 11 kW per una rapida ricarica CA. La batteria è anche adatta alla ricarica rapida (CC) con un massimo di 92 kW, che permette di caricare la batteria dal 5 all’80% in soli 43 minuti.

La MG5 Electric, prima station wagon 100% elettrica al mondo

Altra novità, una vera premiere, è la nuova MG5 Electric, la prima station wagon completamente elettrica al mondo. Bagaglio da 479 litri, che può essere ampliato fino a quasi 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti, sistema di connettività MG iSMART, motore elettrico che produce 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia, batteria da 61,1 kWh e un’autonomia di 400 km (WLTP). In una fase successiva del mercato, sarà disponibile anche una versione con batteria da 50,3 kWh: arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022, con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e un prezzo di partenza di 30.000€. Chiude la gamma prodotto la MG EHS, la plug-in hybrid dell’azienda già presente sul mercato.

Le offerte finanziarie e le partnership con Santander Arval ed Enel X

MG ha instaurato partnership con Santander, Arval ed Enel X. La prima le permette di offrire tre forme di finanziamento per i clienti finali, denominate Flex (pagamento triennale e poi riscatto finale o prosecuzione nel pagamento), Go (pagamento di 36 mesi e poi decisione se tenere, restituire o cambiare l’auto) e Easy (84 mesi di finanziamento). Quella con Arval permetterà, invece, la creazione del brand MG Rental, per proporre i prodotti sotto forma di noleggio a lungo termine; mentre l’intesa con Enel X servirà per offrire pacchetti di prodotti e servizi esclusivamente ai clienti MG che intendono avvalersi delle soluzioni elettriche in gamma, anche se Andrea Bartolomeo non è entrato nel dettaglio di quali siano queste proposte.

