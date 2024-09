La riforma dei benzinai? Piace solo ai petrolieri. E così il governo ha ritirato in tutta fretta un provvedimento che doveva mettere ordine nel settore.

La riforma dei benzinai con la ritirata del governo per la furia dei gestori

Le organizzazione dei gestori degli impianti avevano minacciato la serrata di tutti gli impianti. Con manifestazioni contro quella che definiscono “la più incauta e peggior riforma da quando in questo paese sono cominciati i rifornimento ai veicoli“. Un testo che ci “distrugge”, affermano compatte Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio “per premiare le compagnie petrolifere“. Con una precarizzazione dei contratti tra queste e i gestori: avrebbero durata di 5 anni, ma potrebbero essere disdetti con 90 giorni di preavviso. Guarda caso, gioisce invece l’Unem, associazione delle aziende del settore petrolifero, secondo la quale il testo è invece “un passo importante per la razionalizzazione della rete“. Il ddl dovrebbe mirare, in generale, a qualificare i punti vendita, regolando i rapporti con le aziende petrolifere. E accompagnando la riconversione verso la mobilità verde.

Si parla di colonnine di ricarica, ma c’è la scappatoia dei biocarburanti

E anche qui si sono rizzate le antenne. Per i nuovi impianti, dal primo gennaio 2025, sarebbe necessario prevedere la distribuzione di “almeno un altro vettore energetico alternativo ai combustibili fossili“. Come i biocombustibili o le colonnine elettriche, altrimenti non saranno rilasciate autorizzazioni o decadrebbero i permessi, in caso di gravi inadempienze. È l’ammissione dei biocombustibili a far felice i petrolieri, che vedono sancita la loro tesi di mettere sullo stesso piano questi prodotti con l’elettrico. Ma chi e come vigilerà sul fatto che la produzione avvenga in modo totalmente sostenibile? Come contentino per l’elettrico, la bozza prevede incentivi fino a 60 mila euro per coprire il 50% delle spese per le colonnine di ricarica. Oltre a un Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità elettrica, con una dote di 47 milioni di euro l’anno per 2025, 2026 e 2027. Ma pensate che basterà questo a convincere i petrolieri a desistere dai costosi biocarburanti?